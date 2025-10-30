Видео
По всей Украине начинают действовать графики отключений света

По всей Украине начинают действовать графики отключений света

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 15:09
обновлено: 15:30
В Укрэнерго заявили об ограничениях во всех регионах
Ремонт электросетей. Фото иллюстративное: ДТЭК

Из-за сложной ситуации в энергосистеме во всех регионах Украины возобновляют ограничения потребления электроэнергии. Это произошло после массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты 30 октября.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Отключение света в Украине

С 15:00 до 22:00 вводятся графики почасовых отключений, объем которых может достигать от одной до двух очередей. Время и продолжительность ограничений могут меняться, поэтому жителям советуют следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Энергетики отмечают: когда электроэнергия появляется по графику, ее следует использовать экономно, чтобы обеспечить стабильную работу системы и минимизировать риски повторных отключений.

Министерство энергетики и облэнерго призывают украинцев быть готовыми к изменениям в графике и планировать свое потребление в соответствии с почасовыми ограничениями.

Ранее мы писали, что рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко о вероятности масштабного блэкаута в Украине.

Также узнавайте, почему сейчас в Украине вводят графики отключения света. Причиной являются не только российские обстрелы.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
