В Укрэнерго заявили об ограничениях во всех регионах

Ремонт электросетей. Фото иллюстративное: ДТЭК

Из-за сложной ситуации в энергосистеме во всех регионах Украины возобновляют ограничения потребления электроэнергии. Это произошло после массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты 30 октября.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Отключение света в Украине

С 15:00 до 22:00 вводятся графики почасовых отключений, объем которых может достигать от одной до двух очередей. Время и продолжительность ограничений могут меняться, поэтому жителям советуют следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Энергетики отмечают: когда электроэнергия появляется по графику, ее следует использовать экономно, чтобы обеспечить стабильную работу системы и минимизировать риски повторных отключений.

Министерство энергетики и облэнерго призывают украинцев быть готовыми к изменениям в графике и планировать свое потребление в соответствии с почасовыми ограничениями.

