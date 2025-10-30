Отключение света 31 октября - где и когда не будет света

Света будет еще меньше — в Укрэнерго показали графики на завтра
В пятницу, 31 октября, во всех регионах Украины введут круглосуточные ограничения потребления электроэнергии. Такое решение принято из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной тремя массированными ракетно-дронными ударами России, которые произошли в течение этого месяца.
Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.
Отключение света 31 октября
По данным энергетиков, почасовые отключения продлятся с 00:00 до 24:00 и будут охватывать от 0,5 до 3 очередей одновременно.
Наибольшие объемы ограничений ожидаются в вечерние часы — с 16:00 до 18:00.
Кроме того, в течение суток также будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Энергетические компании предупреждают, что время и масштаб отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго и рационально потреблять электроэнергию, когда она подается по графику.
Когда не будет света в Киеве
В ДТЭК показали график отключения света в столице.
Когда не будет света на Киевщине
Также в ДТЭК опубликовали в графики ограничения электроэнергии в Киевской области.
Когда не будет света на Днепропетровщине
Кроме того, в ДТЭК обнародовали графики отключения света в Днепропетровской области.
Когда не будет света в Одесской области
Также стали известны графики ограничения света в Одесской области.
