Главная Новости дня Света будет еще меньше — в Укрэнерго показали графики на завтра

Света будет еще меньше — в Укрэнерго показали графики на завтра

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 22:25
обновлено: 22:25
Отключение света 31 октября - где и когда не будет света
Рабочие стоят возле поврежденного оборудования на тепловой электростанции. Фото: Getty Images

В пятницу, 31 октября, во всех регионах Украины введут круглосуточные ограничения потребления электроэнергии. Такое решение принято из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной тремя массированными ракетно-дронными ударами России, которые произошли в течение этого месяца.

Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Отключение света 31 октября

По данным энергетиков, почасовые отключения продлятся с 00:00 до 24:00 и будут охватывать от 0,5 до 3 очередей одновременно.

Наибольшие объемы ограничений ожидаются в вечерние часы — с 16:00 до 18:00.

Кроме того, в течение суток также будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Энергетические компании предупреждают, что время и масштаб отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго и рационально потреблять электроэнергию, когда она подается по графику.

Когда не будет света в Киеве

В ДТЭК показали график отключения света в столице.

Коли не буде світла у Києві
График отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК
Коли не буде світла у Києві
График отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК

Когда не будет света на Киевщине

Также в ДТЭК опубликовали в графики ограничения электроэнергии в Киевской области.

Де не буде світла на Київщині
График отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК
Де не буде світла на Київщині
График отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК

Когда не будет света на Днепропетровщине

Кроме того, в ДТЭК обнародовали графики отключения света в Днепропетровской области.

Коли відключать світло у Дніпропетровській області
График отключения света в Днепропетровской области. Фото: ДТЭК
Нема світла у Дніпропетровській області
График отключения света в Днепропетровской области. Фото: ДТЭК

Когда не будет света в Одесской области

Также стали известны графики ограничения света в Одесской области.

Де не буде світла в Одеській області
График отключения света в Одесской области. Фото: ДТЭК
Що відомо про відключення світла в Одеській області
График отключения света в Одесской области. Фото: ДТЭК

Напомним, что директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко поделился своим видением относительно риска возможного масштабного блэкаута в Украине.

Узнайте также, почему в Украине снова вводят графики отключения электроэнергии — и почему причиной этого являются не только российские атаки.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
