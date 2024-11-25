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Світ знав, що Сталін морить українців голодом, — історикиня

25 листопада 2024 22:49
Галина Остаповець - Журналіст
Голодомор в Україні: історик відрила невідомі деталі - новини
Леся Гасиджак та Галина Остаповець. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Галина Остаповець - Журналіст

Дослідження науковців та істориків підтверджують точку зору, що світ 30-х років знав про штучний голод, який комуністичний режим на чолі із Йосипом Сталіним влаштував в Україні. Про це свідчать опубліковані листи дипломатів, які на той час працювали на території України.

Про це Новини.LIVE розповіла історикиня та Леся Гасиджак, гендиректорка Національного музею Голодомору-геноциду.

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"Про голодомор знали німецькі дипломати, італійський консул Серджо Ґраденіґо, який тоді працював у Харкові. Про це писала німецька преса, польська, мало, але писала. Також досліджують документи архіву Ватикану, куди теж доходили зведення про ситуацію в Україні", — уточнила Гасиджак. 

Також не варто забувати про великий пласт журналістів, які приїжджали в Україну на відкриття Дніпровської ГЕС. На той час її будівництво вважалося будівництвом століття, каже історикиня. І чимало журналістів, які перебували тоді в Україні в рамках урядової програми, бачили, що відбувається навколо. 

"Хтось писав більше, хтось менше, але про голод було відомо. Проте світ тоді стояв на порозі нової війни і бачив, як спинаються на ноги два диктатори — Сталін і Гітлер. Гітлера вони боялися більше і не хотіли сваритися із Сталіним", — пояснила Гасиджак.

До того ж тодішній світ був не таким, як нинішній. Він мав менше можливостей в інформаційному плані, фізичному та військовому.

"Це був світ після великої економічної кризи. Він був складний, і не сталося так, що всі кинули все і почали захищати українців. Зрештою ніхто не наважився послати меседж Сталіну. Дослідження науковців свідчать, що світ, в принципі, зачаровано стежив за Сталіним і за розбудовою комуністичної імперії. Просто чекали, чим це закінчиться", — підсумувала Гасиджак.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті жертв Голодомору звернувся до українців. Він зазначив, що в історії нашої країни є сторінки, які боляче згадувати, але які неможливо забути.

Із заявою через вшанування пам'яті жертв Голодомору виступив також Президент Сполучених Штатів Джо Байден. Глава Білого дому зауважив, що, згадуючи цю трагічну дату, його держава також поновлює своє зобов'язання бути разом з українським народом у важкий для нього час.

росіяни Йосип Сталін Голодомор голод війна Росія

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