Голодомор в Украине: историк отрыла неизвестные детали - новости

Леся Гасиджак и Галина Остаповец. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Исследования ученых и историков подтверждают точку зрения, что мир 30-х годов знал об искусственном голоде, который коммунистический режим во главе с Иосифом Сталиным устроил в Украине. Об этом свидетельствуют опубликованные письма дипломатов, работавших в то время на территории Украины, а также журналистские материалы.

Об этом Новини.LIVE рассказала историк Леся Гасиджак, гендиректор Национального музея Голодомора-геноцида.

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"О голодоморе знали немецкие дипломаты, итальянский консул Серджо Градениго, который тогда работал в Харькове. Об этом писала немецкая пресса, польская, мало, но писала. Также исследуют документы архива Ватикана, куда тоже доходили сведения о ситуации в Украине", — уточнила Гасиджак.

Также не стоит забывать о большом пласте журналистов, приезжавших в Украину на открытие Днепровской ГЭС. В то время ее строительство считалось строительством столетия, говорит историк. И многие журналисты, которые находились тогда в Украине в рамках правительственной программы, видели, что происходит вокруг.

"Кто-то писал больше, кто-то меньше — но о голоде было известно. Однако мир тогда стоял на пороге новой войны и видел, как становятся на ноги два диктатора — Сталин и Гитлер. Гитлера они боялись больше и не хотели ссориться со Сталиным", — пояснила Гасиджак.

К тому же тогдашний мир был не таким, как нынешний. Он имел меньше возможностей в информационном, физическом и военном плане.

"Это был мир после большого экономического кризиса. Он был сложным и не случилось так, что все бросили все и начали защищать украинцев. В конце концов никто не решился послать месседж Сталину. Исследования ученых свидетельствуют, что мир, в принципе, зачарованно следил за Сталиным и за коммунистическим развитием империи. Просто ждали, чем это закончится", — подытожила Гасиджак.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти жертв Голодомора обратился к украинцам. Он отметил, что в истории нашей страны есть страницы, которые больно вспоминать, но невозможно забыть.

С заявлением в память жертв Голодомора выступил также Президент Соединенных Штатов Джо Байден. Глава Белого дома отметил, что, вспоминая эту трагическую дату, его государство также возобновляет свое обязательство быть вместе с украинским народом в тяжелое для него время.