Війна в Україні — донька Келлога зробила різку заяву про допомогу

Кіт Келлог. Фото: Getty Images

Донька колишнього спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога Меган Моббс висловила сумніви з приводу того, що світ готовий по-справжньому допомагати Україні. Зараз наша держава має допомогу лише для того, аби вижити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Меган Моббс Deutsche Welle.

Що каже донька Келлога про допомогу Україні

Відповідаючи на питання, чи готовий світ по-справжньому допомогти Україні, Моббс висловила сумніви. Вона заявила, що не бачить такої готовності.

"Світ дає Україні рівно стільки, щоб вона вистояла, але не стільки, щоб вона змогла розвиватися й перемагати. А між "вижити" і "досягти успіху" — прірва. Колосальна різниця. Тому якщо запитати, чи готовий світ допомогти, — я не впевнена. Виглядає на те, що ні", — наголосила донька Келлога.

Нагадаємо, 2 лютого Меган Моббс відреагувала на удар РФ по автобусу з шахтарями у Дніпропетровській області. Вона зазначила, що "фарс миру триватиме", доки агресора не покарають "американські перемовники".

Зазначимо, що донька Келлога підтримує Україну і неодноразово робила заяви на підтримку нашої держави. До прикладу, після переговорів Путіна і Трампа на Алясці у серпні 2025 року вона розкритикувала червону доріжку для російського диктатора.