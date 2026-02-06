Видео
Главная Новости дня Мир не готов по-настоящему помочь Украине, — дочь Келлога

Мир не готов по-настоящему помочь Украине, — дочь Келлога

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 08:13
Война в Украине — дочь Келлога сделала резкое заявление о помощи
Кот Келлог. Фото: Getty Images

Дочь бывшего спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога Меган Моббс выразила сомнения по поводу того, что мир готов по-настоящему помогать Украине. Сейчас наше государство имеет помощь только для того, чтобы выжить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью Меган Моббс Deutsche Welle.

Читайте также:

Что говорит дочь Келлога о помощи Украине

Отвечая на вопрос, готов ли мир по-настоящему помочь Украине, Моббс выразила сомнения. Она заявила, что не видит такой готовности.

"Мир дает Украине ровно столько, чтобы она выстояла, но не столько, чтобы она смогла развиваться и побеждать. А между "выжить" и "достичь успеха" — пропасть. Колоссальная разница. Поэтому если спросить, готов ли мир помочь, — я не уверена. Выглядит на то, что нет", — подчеркнула дочь Келлога.

Напомним, 2 февраля Меган Моббс отреагировала на удар РФ по автобусу с шахтерами в Днепропетровской области. Она отметила, что "фарс мира будет продолжаться", пока агрессора не накажут "американские переговорщики".

Отметим, что дочь Келлога поддерживает Украину и неоднократно делала заявления в поддержку нашего государства. К примеру, после переговоров Путина и Трампа на Аляске в августе 2025 года она раскритиковала красную дорожку для российского диктатора.

военная помощь Украина война в Украине Россия Кит Келлог
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
