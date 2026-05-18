Світ має прислухатися до слів Буданова, — американський експерт

Дата публікації: 18 травня 2026 19:55
Американський експерт та волонтер Грег Террі заявив, що Захід має серйозно ставитися до оцінок керівника ОП Кирила Буданова щодо ядерних загроз з боку Росії.

Коментуючи заяву Буданова про те, що застосування ядерної зброї є "питанням політичного рішення", Террі наголосив: коли очільник української розвідки говорить спокійно та стримано — до його слів варто дослухатися.

У своєму відео на авторському YouTube-каналі експерт звернув увагу на те, як Буданов доносить те, що у Кремлі існують готові плани застосування тактичної ядерної зброї.

"Для мене це своєрідний сигнал від Буданова: так, плани існують, і зброя у них є, але саме з цим нам доводиться мати справу. Тож послухайте, що каже Буданов, і пам’ятайте: він говорить спокійно, але коли він говорить — варто слухати", — заявив Террі.

Волонтер також процитував відповідь Буданова щодо ймовірності ядерного удару, акцентуючи на цих словах очільника ОП: "Питання застосування — це питання політичного рішення".

На думку Террі, саме ця теза є ключовою для західних союзників України, адже Кремль продовжує демонструвати готовність до ескалації. Він звернув увагу на повторні випробування ракети "Сармат" та застосування комплексу "Орешник" без бойового заряду як на сигнали того, що Росія прагне підтримувати атмосферу ядерного шантажу.

Грег Террі — американський експерт, волонтер, блогер та автор YouTube-каналі Greg Terry Experience, який регулярно висвітлює війну Росії проти України для західної аудиторії. Його канал налічує понад 166 тисяч підписників, а відео про події в Україні збирають десятки тисяч переглядів. Террі активно коментує міжнародну підтримку України, російські інформаційні операції та безпекові загрози для Європи й світу.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Кирила Буданова, повномасштабна війна зробила Україну одним із головних полігонів для випробування сучасних військових технологій, де нові підходи та рішення з’являються безпосередньо на полі бою.

Раніше керівник ОП зауважив, що всі причетні до російського терору та масових злочинів проти українців понесуть покарання. За його словами, тиранія завжди завершується масовими вбивствами.

