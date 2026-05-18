Мир должен прислушаться к словам Буданова, — американский эксперт

Дата публикации 18 мая 2026 19:55
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Американский эксперт и волонтер Грег Терри заявил, что Запад должен серьезно относиться к оценкам руководителя ОП Кирилла Буданова относительно ядерных угроз со стороны России.

Комментируя заявление Буданова о том, что применение ядерного оружия является "вопросом политического решения", Терри отметил: когда глава украинской разведки говорит спокойно и сдержанно — к его словам стоит прислушиваться.

В своем видео на авторском YouTube-канале эксперт обратил внимание на то, как Буданов доносит то, что в Кремле существуют готовые планы применения тактического ядерного оружия.

"Для меня это своеобразный сигнал от Буданова: да, планы существуют, и оружие у них есть, но именно с этим нам приходится иметь дело. Поэтому послушайте, что говорит Буданов, и помните: он говорит спокойно, но когда он говорит — стоит слушать", — заявил Терри.

Волонтер также процитировал ответ Буданова о вероятности ядерного удара, акцентируя на этих словах главы ОП: "Вопрос применения — это вопрос политического решения".

По мнению Терри, именно этот тезис является ключевым для западных союзников Украины, ведь Кремль продолжает демонстрировать готовность к эскалации. Он обратил внимание на повторные испытания ракеты "Сармат" и применение комплекса "Орешник" без боевого заряда как на сигналы того, что Россия стремится поддерживать атмосферу ядерного шантажа.

Грег Терри — американский эксперт, волонтер, блогер и автор YouTube-канале Greg Terry Experience, который регулярно освещает войну России против Украины для западной аудитории. Его канал насчитывает более 166 тысяч подписчиков, а видео о событиях в Украине собирают десятки тысяч просмотров. Терри активно комментирует международную поддержку Украины, российские информационные операции и угрозы безопасности для Европы и мира.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Кирилла Буданова, полномасштабная война сделала Украину одним из главных полигонов для испытания современных военных технологий, где новые подходы и решения появляются непосредственно на поле боя.

Ранее руководитель ОП отметил, что все причастные к российскому террору и массовым преступлениям против украинцев понесут наказание. По его словам, тирания всегда завершается массовыми убийствами.

Украина ядерное оружие Кирилл Буданов
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
