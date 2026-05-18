Буданов: Будущие войны будут зависеть от "умных" систем

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в разговоре с The Times отметил, что полномасштабное вторжение превратило Украину в одну из ключевых площадок для испытания новейших средств ведения боя, где инновации рождаются прямо на линии фронта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью руководителя ОП The Times.

Буданов высказался о новейших технологиях во время войны

По словам Буданова, интенсивность боевых действий заставляет украинский оборонный сектор действовать на опережение и искать асимметричные ответы значительно более многочисленному противнику.

"Мы развиваемся значительно быстрее, потому что находимся в состоянии войны", — сказал он.

Одним из главных достижений Буданов назвал развитие программ "глубоких ударов", которые позволяют поражать стратегические объекты в тылу России быстрее, чем вражеская армия успевает к этому адаптироваться.

Он отметил, что такой прогресс стал возможным благодаря привлечению частных компаний и европейских инвестиций, что дало мощный импульс для производства.

Отдельно глава ОП подчеркнул, что будущее боевых действий все больше будет зависеть от автономных "умных" систем. Украина уже имеет прототипы таких дронов, способных выполнять задачи без участия оператора.

Ранее Буданов заявлял, что ключом к победе в войне дронов является технологический прорыв.

Как сообщали Новини.LIVE, Кирилл Буданов заявил, что в переговорах с Россией для Украины ключевым является достижение конкретного результата, а не вопрос доверия к российской стороне. Он также поделился собственным видением дальнейшего переговорного процесса, перспектив войны и роли современных технологий в будущих боевых действиях, отметив готовность Украины делиться своим боевым опытом с международными партнерами.

В то же время Буданов сообщил, что Россия и в дальнейшем пытается организовать покушения на его жизнь. По его словам, такие попытки продолжаются даже несмотря на его участие в мирных переговорах.