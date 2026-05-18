Буданов: Майбутні війни залежатимуть від "розумних" систем

Керівник Офісу президента Кирило Буданов у розмові з The Times зазначив, що повномасштабне вторгнення перетворило Україну на один з ключових майданчиків для випробування новітніх засобів ведення бою, де інновації народжуються прямо на лінії фронту.

Буданов висловився про новітні технології під час війни

За словами Буданова, інтенсивність бойових дій змушує український оборонний сектор діяти на випередження та шукати асиметричні відповіді значно чисельнішому противнику.

"Ми розвиваємось значно швидше, бо перебуваємо в стані війни", — сказав він.

Одним із головних досягнень Буданов назвав розвиток програм "глибоких ударів", які дозволяють уражати стратегічні об'єкти в тилу Росії швидше, ніж ворожа армія встигає до цього адаптуватися.

Він наголосив, що такий прогрес став можливим завдяки залученню приватних компаній та європейських інвестицій, що дало потужний імпульс для виробництва.

Окремо очільник ОП підкреслив, що майбутнє бойових дій дедалі більше залежатиме від автономних "розумних" систем. Україна вже має прототипи таких дронів, здатних виконувати завдання без участі оператора.

Як повідомляли Новини.LIVE, Кирило Буданов заявив, що у переговорах із Росією для України ключовим є досягнення конкретного результату, а не питання довіри до російської сторони. Він також поділився власним баченням подальшого переговорного процесу, перспектив війни та ролі сучасних технологій у майбутніх бойових діях, наголосивши на готовності України ділитися своїм бойовим досвідом із міжнародними партнерами.

Водночас Буданов повідомив, що Росія й надалі намагається організувати замахи на його життя. За його словами, такі спроби тривають навіть попри його участь у мирних переговорах.