Головна Новини дня Свириденко відреагувала на атаки РФ по енергетиці та залізниці

Свириденко відреагувала на атаки РФ по енергетиці та залізниці

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 10:39
Росія вдарила по енергетиці та залізниці України — Свириденко
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: Офіс Президента України

В ніч проти 8 жовтня російські війська знову завдали масованих ударів по критичній інфраструктурі України. Під атаками опинилися енергетичні об’єкти та залізнична інфраструктура, що призвело до серйозних руйнувань і постраждалих серед цивільних.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Читайте також:

Свириденко відреагувала на російські обстріли по критичній інфраструктурі

За словами Свириденко, двоє енергетиків отримали поранення, а обладнання однієї з теплоелектростанцій зазнало значних пошкоджень. У Чернігівській області зафіксовані прямі влучання по залізничній колії та енергетичному об’єкту, а на Дніпропетровщині є поранені жителі кількох громад.

Атаки Росії
Гасіння пожежі на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС Дніпропетровщини
Обстріли
Пожежа внаслідок обстрілів на Чернігівщині. Фото: ДСНС Чернігівщині

Прем’єрка наголосила, що ворог діє за продуманою тактикою.

"Ми вже бачимо чітку тактику: ворог цілеспрямовано б’є по енергетиці та логістиці, щоб позбавити нас світла, тепла і сполучення між містами. Це свідомий і системний терор", — прокоментувала Юлія Свириденко.

Свириденко подякувала всім аварійним і рятувальним службам, які оперативно реагують на наслідки обстрілів і працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.

Нагадаємо, ДТЕК підтвердило атаку Росії на одну з ТЕС.

Внаслідок обстрілів на Чернігівщині виникли проблеми з електропостачанням.

Також Укрзалізниця попередила про зміни у русі поїздів та скасування деяких рейсів.

електроенергія Дніпропетровська область Чернігівська область обстріли Юлія Свириденко
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
