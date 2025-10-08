Россия ударила по энергетике и железной дороге Украины — Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: Офис Президента Украины

В ночь на 8 октября российские войска снова нанесли массированные удары по критической инфраструктуре Украины. Под атаками оказались энергетические объекты и железнодорожная инфраструктура, что привело к серьезным разрушениям и пострадавшим среди гражданских.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По словам Свириденко, двое энергетиков получили ранения, а оборудование одной из теплоэлектростанций получило значительные повреждения. В Черниговской области зафиксированы прямые попадания по железнодорожному пути и энергетическому объекту, а на Днепропетровщине есть раненые жители нескольких громад.

Тушение пожара на Днепропетровщине. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Пожар в результате обстрелов на Черниговщине. Фото: ГСЧС Черниговской области

Премьер подчеркнула, что враг действует по продуманной тактике.

"Мы уже видим четкую тактику: враг целенаправленно бьет по энергетике и логистике, чтобы лишить нас света, тепла и сообщения между городами. Это сознательный и системный террор", — прокомментировала Юлия Свириденко.

Свириденко поблагодарила все аварийные и спасательные службы, которые оперативно реагируют на последствия обстрелов и работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Напомним, ДТЭК подтвердило атаку России на одну из ТЭС.

В результате обстрелов на Черниговщине возникли проблемы с электроснабжением.

Также Укрзализныця предупредила об изменениях в движении поездов и отмене некоторых рейсов.