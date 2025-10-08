Россия ударила по энергетике и железной дороге Украины — Свириденко

Свириденко отреагировала на атаки РФ по энергетике и логистике
В ночь на 8 октября российские войска снова нанесли массированные удары по критической инфраструктуре Украины. Под атаками оказались энергетические объекты и железнодорожная инфраструктура, что привело к серьезным разрушениям и пострадавшим среди гражданских.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Свириденко отреагировала на российские обстрелы по критической инфраструктуре
По словам Свириденко, двое энергетиков получили ранения, а оборудование одной из теплоэлектростанций получило значительные повреждения. В Черниговской области зафиксированы прямые попадания по железнодорожному пути и энергетическому объекту, а на Днепропетровщине есть раненые жители нескольких громад.
Премьер подчеркнула, что враг действует по продуманной тактике.
"Мы уже видим четкую тактику: враг целенаправленно бьет по энергетике и логистике, чтобы лишить нас света, тепла и сообщения между городами. Это сознательный и системный террор", — прокомментировала Юлия Свириденко.
Свириденко поблагодарила все аварийные и спасательные службы, которые оперативно реагируют на последствия обстрелов и работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.
Напомним, ДТЭК подтвердило атаку России на одну из ТЭС.
В результате обстрелов на Черниговщине возникли проблемы с электроснабжением.
Также Укрзализныця предупредила об изменениях в движении поездов и отмене некоторых рейсов.
Читайте Новини.LIVE!