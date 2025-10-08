Из-за атак изменено движение поездов на Нежинском направлении — Укрзализныця

Укрзализныця предупредила об изменениях в движении поездов
Укрзализныця сообщила о временных изменениях в движении поездов из-за осложнений на Нежинском направлении из-за российских обстрелов. Вследствие этого часть рейсов меняет маршруты, другие задерживаются или временно отменены.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Изменения в движении поездов 8 октября
По обновленной информации, по измененным маршрутам будут курсировать следующие поезда:
- №46 Ужгород — Харьков
- №113 Харьков — Львов
- №786 Киев — Терещенская
- №116 Киев — Сумы
- №779 Сумы — Киев
- №787 Терещенская — Киев.
Из-за ситуации на направлении поезда №143/144 Сумы — Львов и №45/46 Ужгород — Харьков задерживаются примерно на два часа.
В то же время сегодня временно не будут курсировать несколько пригородных рейсов: №6901 Носовка — Киев (Северная), №6903 Нежин — Киев-Волынский, №6907 Нежин — Киев (Северная), №6909 Нежин — Киев (Северная) и №6674 Немешаево — Святошин.
Кроме того, региональные поезда №895 Конотоп — Фастов и №892/891 Фастов — Славутич будут курсировать по измененному маршруту.
Укрзализныця призывает пассажиров следить за обновлениями расписания и уточнять информацию перед поездкой.
Напомним, недавно под атакой оказались железнодорожные объекты на Полтавщине.
Россия целенаправленно атакует железную дорогу в Украине — ранее председатель правления АО "Укрзализныця" объяснял, какая цель у оккупантов.
