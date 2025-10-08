Видео
Укрзализныця предупредила об изменениях в движении поездов

Укрзализныця предупредила об изменениях в движении поездов

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 08:00
Из-за атак изменено движение поездов на Нежинском направлении — Укрзализныця
Поврежденный поезд. Фото иллюстративное архивное: Укрзализныця

Укрзализныця сообщила о временных изменениях в движении поездов из-за осложнений на Нежинском направлении из-за российских обстрелов. Вследствие этого часть рейсов меняет маршруты, другие задерживаются или временно отменены.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Читайте также:

Изменения в движении поездов 8 октября

По обновленной информации, по измененным маршрутам будут курсировать следующие поезда:

  • №46 Ужгород — Харьков
  • №113 Харьков — Львов
  • №786 Киев — Терещенская
  • №116 Киев — Сумы
  • №779 Сумы — Киев
  • №787 Терещенская — Киев.

Из-за ситуации на направлении поезда №143/144 Сумы — Львов и №45/46 Ужгород — Харьков задерживаются примерно на два часа.

В то же время сегодня временно не будут курсировать несколько пригородных рейсов: №6901 Носовка — Киев (Северная), №6903 Нежин — Киев-Волынский, №6907 Нежин — Киев (Северная), №6909 Нежин — Киев (Северная) и №6674 Немешаево — Святошин.

Кроме того, региональные поезда №895 Конотоп — Фастов и №892/891 Фастов — Славутич будут курсировать по измененному маршруту.

Укрзализныця призывает пассажиров следить за обновлениями расписания и уточнять информацию перед поездкой.

Напомним, недавно под атакой оказались железнодорожные объекты на Полтавщине.

Россия целенаправленно атакует железную дорогу в Украине — ранее председатель правления АО "Укрзализныця" объяснял, какая цель у оккупантов.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
