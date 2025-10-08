Через атаки змінено рух поїздів на Ніжинському напрямку — Укрзалізниця

Укрзалізниця попередила про зміни у русі потягів через обстріли
Укрзалізниця повідомила про тимчасові зміни в русі поїздів через ускладнення на Ніжинському напрямку через російські обстріли. Внаслідок цього частина рейсів змінює маршрути, інші затримуються або тимчасово скасовані.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Зміни в русі поїздів 8 жовтня
За оновленою інформацією, за зміненими маршрутами курсуватимуть такі поїзди:
- №46 Ужгород — Харків
- №113 Харків — Львів
- №786 Київ — Терещенська
- №116 Київ — Суми
- №779 Суми — Київ
- №787 Терещенська — Київ.
Через ситуацію на напрямку потяги №143/144 Суми — Львів та №45/46 Ужгород — Харків затримуються приблизно на дві години.
Водночас сьогодні тимчасово не курсуватимуть кілька приміських рейсів: №6901 Носівка — Київ (Північна), №6903 Ніжин — Київ-Волинський, №6907 Ніжин — Київ (Північна), №6909 Ніжин — Київ (Північна) та №6674 Немішаєве — Святошин.
Крім того, регіональні поїзди №895 Конотоп — Фастів та №892/891 Фастів — Славутич курсуватимуть за зміненим маршрутом.
Укрзалізниця закликає пасажирів стежити за оновленнями розкладу та уточнювати інформацію перед поїздкою.
Нагадаємо, нещодавно під атакою опинились залізничні об'єкти на Полтавщині.
Росія цілеспрямовано атакує залізницю в Україні — раніше голова правління АТ "Укрзалізниця" пояснював, яка мета в окупантів.
