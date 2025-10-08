Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Укрзалізниця попередила про зміни у русі потягів через обстріли

Укрзалізниця попередила про зміни у русі потягів через обстріли

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 08:00
Через атаки змінено рух поїздів на Ніжинському напрямку — Укрзалізниця
Пошкоджений поїзд. Фото ілюстративне архівне: Укрзалізниця

Укрзалізниця повідомила про тимчасові зміни в русі поїздів через ускладнення на Ніжинському напрямку через російські обстріли. Внаслідок цього частина рейсів змінює маршрути, інші затримуються або тимчасово скасовані.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Реклама
Читайте також:

Зміни в русі поїздів 8 жовтня 

За оновленою інформацією, за зміненими маршрутами курсуватимуть такі поїзди:

  • №46 Ужгород — Харків
  • №113 Харків — Львів
  • №786 Київ — Терещенська
  • №116 Київ — Суми
  • №779 Суми — Київ
  • №787 Терещенська — Київ.

Через ситуацію на напрямку потяги №143/144 Суми — Львів та №45/46 Ужгород — Харків затримуються приблизно на дві години.

Водночас сьогодні тимчасово не курсуватимуть кілька приміських рейсів: №6901 Носівка — Київ (Північна), №6903 Ніжин — Київ-Волинський, №6907 Ніжин — Київ (Північна), №6909 Ніжин — Київ (Північна) та №6674 Немішаєве — Святошин.

Крім того, регіональні поїзди №895 Конотоп — Фастів та №892/891 Фастів — Славутич курсуватимуть за зміненим маршрутом.

Укрзалізниця закликає пасажирів стежити за оновленнями розкладу та уточнювати інформацію перед поїздкою.

Нагадаємо, нещодавно під атакою опинились залізничні об'єкти на Полтавщині.

Росія цілеспрямовано атакує залізницю в Україні — раніше голова правління АТ "Укрзалізниця" пояснював, яка мета в окупантів.

Укрзалізниця Україна поїзди обстріли залізниця
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації