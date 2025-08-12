Юлія Свириденко розкрила план покращення України

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: пресслужба Міністерства молоді та спорту

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що наразі головне завдання для України — бути самодостатньою у всіх планах. Найважливішою складовою станом на сьогодні є військова.

Про це Юлія Свириденко сказала у коментарі Новини.LIVE.

Свириденко наголосила, що зараз головне завдання України — бути самодостатньою в економічному, військовому та фінансовому планах. За її словами, уряд країни все для цього робить.

Прем'єрка вважає, що шлях до української самодостатності лежить через розвиток власного потенціалу. Вона акцентувала, зокрема, на військову складову.

"У військовому плані — це виробництво власного озброєння і розвиток приватного сектору. Половина доходів і видатків — це приватний бізнес, який покриває військові видатки", — зазначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, нещодавно Свириденко оцінила ситуацію із корупцією в Україні. Вона вважає, що цю проблему "часто перебільшують у самому суспільстві".

Крім того, прем'єрка припустила, що Україна може попросити ще один кредит від МВФ. Термін дії попередньої кредитної програми закінчується вже за два роки.