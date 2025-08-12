Видео
Свириденко ответила, как Украина может быть самодостаточной

Свириденко ответила, как Украина может быть самодостаточной

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 22:05
Юлия Свириденко раскрыла план улучшения Украины
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: пресс-служба Министерства молодежи и спорта

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что сейчас главная задача для Украины — быть самодостаточной во всех планах. Важнейшей составляющей по состоянию на сегодня является военная.

Об этом Юлия Свириденко сказала в комментарии Новини.LIVE.

Какой должна быть Украина в ближайшем будущем

Свириденко подчеркнула, что сейчас главная задача Украины — быть самодостаточной в экономическом, военном и финансовом планах. По ее словам, правительство страны все для этого делает.

Премьер считает, что путь к украинской самодостаточности лежит через развитие собственного потенциала. Она акцентировала, в частности, на военной составляющей.

"В военном плане — это производство собственного вооружения и развитие частного сектора. Половина доходов и расходов — это частный бизнес, который покрывает военные расходы", — отметила Юлия Свириденко.

Напомним, недавно Свириденко оценила ситуацию с коррупцией в Украине. Она считает, что эту проблему "часто преувеличивают в самом обществе".

Кроме того, премьер предположила, что Украина может попросить еще один кредит от МВФ. Срок действия предыдущей кредитной программы заканчивается уже через два года.

Украина Юлия Свириденко экономика война в Украине производство оружия
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
