Засідання уряду 1 вересня — Кабмін ухвали два важливі рішення

У понеділок, 1 вересня, відбулося засідання уряду, яке було присвячене питанням освіти, соціальних послуг та підтримки прифронтових регіонів. Кабінет міністрів ухвалив два важливі рішення.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

Засідання уряду 1 вересня

Свириденко розповіла, що сьогодні під час засідання уряду було ухвалене рішення про виділення 34 млн грн на водопостачання для Миколаївської області.

"Щоб гарантувати стабільний доступ до води у посушливий період, Уряд перерозподілив 34 млн грн у межах державної програми на потреби Миколаївщини. Каскад водосховищ у басейні річки Березань забезпечує питною водою понад 9,2 тис. мешканців із 15 громад та зрошення майже 10 тис. гектарів сільгоспземель", — сказала прем'єрка.

Крім того, Кабмін вирішив, що для багатодітних родин буде знижка на харчування дітей у дитсадках. Уряд рекомендує місцевій владі продовжити пільгу на харчування дітей у розмірі 50%.

Нагадаємо, раніше Юлія Свириденко повідомила, скільки українських дітей навчаються дистанційно. Однак цьогоріч на очний формат навчання перейшло на 103 тисячі більше дітей, ніж минулого року.

Також ми писали, що Кабмін запровадив нові правила для масових заходів під час війни. Тепер все має обов’язково узгоджуватися з військовим командуванням.