Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Свириденко провела засідання уряду — які рішення ухвалили

Свириденко провела засідання уряду — які рішення ухвалили

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 17:06
Засідання уряду 1 вересня — Кабмін ухвали два важливі рішення
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

У понеділок, 1 вересня, відбулося засідання уряду, яке було присвячене питанням освіти, соціальних послуг та підтримки прифронтових регіонів. Кабінет міністрів ухвалив два важливі рішення. 

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Засідання уряду 1 вересня

Свириденко розповіла, що сьогодні під час засідання уряду було ухвалене рішення про виділення 34 млн грн на водопостачання для Миколаївської області. 

"Щоб гарантувати стабільний доступ до води у посушливий період, Уряд перерозподілив 34 млн грн у межах державної програми на потреби Миколаївщини. Каскад водосховищ у басейні річки Березань забезпечує питною водою понад 9,2 тис. мешканців із 15 громад та зрошення майже 10 тис. гектарів сільгоспземель", — сказала прем'єрка.   

Засідання уряду 1 вересня
Засідання уряду 1 вересня. Фото: t.me/svyrydenkoy

Крім того, Кабмін вирішив, що для багатодітних родин буде знижка на харчування дітей у дитсадках. Уряд рекомендує місцевій владі продовжити пільгу на харчування дітей у розмірі 50%. 

Нагадаємо, раніше Юлія Свириденко повідомила, скільки українських дітей навчаються дистанційно. Однак цьогоріч на очний формат навчання перейшло на 103 тисячі більше дітей, ніж минулого року.

Також ми писали, що Кабмін запровадив нові правила для масових заходів під час війни. Тепер все має обов’язково узгоджуватися з військовим командуванням. 

Кабінет міністрів освіта Миколаївська область Юлія Свириденко уряд
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації