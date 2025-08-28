Кабмін зобов’язав узгоджувати масові заходи з військовими

Юлія Свириденко. Фото: Telegram-канал Свириденко

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, за яким проведення масових і урочистих заходів тепер має обов’язково узгоджуватися з військовим командуванням. У Києві такі події проходитимуть лише після погодження з Генеральним штабом Збройних сил.

Про це повідомляє Українська правда.

Реклама

Читайте також:

Нові правила для масових заходів

В уряді наголосили, що під час воєнного стану проведення публічних заходів вимагає додаткових заходів безпеки. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко доручила керівникам міністерств та військових адміністрацій забезпечити контроль за виконанням цього рішення. Йдеться про всі види масових подій, включно з урочистими.

"З урахуванням вимог статті закону України "Про правовий режим воєнного стану" прошу у разі планування проведення масових (урочистих) заходів забезпечити обов’язкове їх погодження із військовими командуваннями в зоні їх відповідальності, а в Києві – з Генеральним штабом Збройних сил", — зазначила Свириденко.

Рішення уряду пояснюють необхідністю гарантувати безпеку громадян і недопущення провокацій під час війни. Такий порядок дозволить своєчасно реагувати на потенційні загрози. В уряді підкреслили, що координація з військовими є критично важливою умовою в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України ініціював запровадження нового виду покарання для військовозобов’язаних за незаконний перетин кордону.

Раніше ми також інформували, що прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 18 серпня презентувала План уряду, згідно з яким до кінця 2026 року планується завершити підготовку до запуску європейських фондів для відбудови України за підтримки європейських партнерів.