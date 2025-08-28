Видео
Кабмин ввел новые правила для массовых мероприятий во время войны

Дата публикации 28 августа 2025 23:59
Кабмин обязал согласовывать массовые мероприятия с военными
Юлия Свириденко. Фото: Telegram-канал Свириденко

Кабинет министров Украины принял решение, по которому проведение массовых и торжественных мероприятий теперь должно обязательно согласовываться с военным командованием. В Киеве такие события будут проходить только после согласования с Генеральным штабом Вооруженных сил.

Об этом сообщает Украинская правда.

В правительстве отметили, что во время военного положения проведение публичных мероприятий требует дополнительных мер безопасности. Премьер-министр Юлия Свириденко поручила руководителям министерств и военных администраций обеспечить контроль за выполнением этого решения. Речь идет обо всех видах массовых событий, включая торжественные.

"С учетом требований статьи закона Украины "О правовом режиме военного положения" прошу в случае планирования проведения массовых (торжественных) мероприятий обеспечить обязательное их согласование с военными командованиями в зоне их ответственности, а в Киеве - с Генеральным штабом Вооруженных сил", — отметила Свириденко.

Решение правительства объясняют необходимостью гарантировать безопасность граждан и недопущения провокаций во время войны. Такой порядок позволит своевременно реагировать на потенциальные угрозы. В правительстве подчеркнули, что координация с военными является критически важным условием в условиях военного положения.

Напомним, что Кабинет Министров Украины инициировал введение нового вида наказания для военнообязанных за незаконное пересечение границы.

Ранее мы также информировали, что премьер-министр Юлия Свириденко 18 августа представила План правительства, согласно которому до конца 2026 года планируется завершить подготовку к запуску европейских фондов для восстановления Украины при поддержке европейских партнеров.

