Свириденко анонсувала план уряду — назвала 3 головні проєкти

Свириденко анонсувала план уряду — назвала 3 головні проєкти

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 12:38
План уряду на 2026 рік — Свириденко анонсувала важливі проєкти
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко 18 серпня презентувала План уряду. Вже до кінця 2026 року Кабінет міністрів планує завершити підготовку до запуску європейських фондів з відбудови за участю європейського капіталу.

Про це Юлія Свириденко заявила під час презентації Плану дій уряду 18 серпня, передає кореспондентка Новини.LIVE. 

План уряду

План уряду

Свириденко поінформувала, що на початку вересня відбудеться перше засідання спільного інвестфонду з США, та анонсувала три проєкти упродовж наступних 18 місяців. 

Також прем'єрка наголосила на важливості збільшення масштабів приватизації. Мовляв, боятися цього не треба, оскільки йдеться про залучення українського досвіду та міжнародної експертизи. 

"Я б туди додала ще і концесію... Нам треба зробити зараз правильний перший крок. У нас є низка проєктів готових до концесії. Ми, я сподіваюся, на початку вересня будемо представляти. Це будуть об'єкти інфраструктурні", — наголосила очільниця Кабміну.

Нагадаємо, 17 серпня Свириденко прозвітувала про роботу Кабміну за місяць. За цей час вдалося запровадити багато нововведень. 

Також ми писали, що прем'єрка анонсувала масштабну перевірку всіх компаній, які отримали ліцензії на стратегічно важливі родовища.

