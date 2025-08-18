Видео
Главная Новости дня Свириденко анонсировала план Кабмина — назвала 3 главных проекта

Свириденко анонсировала план Кабмина — назвала 3 главных проекта

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 12:38
План правительства на 2026 год — Свириденко анонсировала важные проекты
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Премьер-министр Юлия Свириденко 18 августа представила План правительства. Уже до конца 2026 года Кабинет министров планирует завершить подготовку к запуску европейских фондов по восстановлению с участием европейского капитала.

Об этом Юлия Свириденко заявила во время презентации Плана действий правительства 18 августа, передает корреспондентка Новини.LIVE.

Читайте также:

План правительства

Свириденко сообщила, что в начале сентября состоится первое заседание совместного инвестфонда с США, и анонсировала три проекта в течение следующих 18 месяцев.

Также премьер отметила важность увеличения масштабов приватизации. Мол, бояться этого не надо, поскольку речь идет о привлечении украинского опыта и международной экспертизы.

"Я бы туда добавила еще и концессию... Нам надо сделать сейчас правильный первый шаг. У нас есть ряд проектов готовых к концессии. Мы, я надеюсь, в начале сентября будем представлять. Это будут объекты инфраструктурные", — подчеркнула глава Кабмина.

Напомним, 17 августа Свириденко отчиталась о работе Кабмина за месяц. За это время удалось ввести много нововведений.

Также мы писали, что премьер анонсировала масштабную проверку всех компаний, которые получили лицензии на стратегически важные месторождения.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
