Україна перевірить надрокористувачів і перезапустить конкурси на вуглеводні

Юлія Свириденко. Фото: допис Юлії Свириденко у Telegram.

В Україні готуються до масштабної перевірки всіх компаній, які отримали ліцензії на стратегічно важливі родовища. Тих, хто не веде видобуток, чекає позбавлення дозволів та повернення об’єктів на аукціон для нових інвесторів.

Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко в Telegram у четвер, 14 серпня.

Реклама

Читайте також:

Аудит надрокористувачів та нові інвестиційні правила

Міністерство економіки та Держгеонадра проведуть комплексний аудит усіх надрокористувачів, які мають дозволи на стратегічно важливих родовищах.

"Плануємо перевірити, хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку. Такі об’єкти або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів", — наголосила Свириденко.

Окремо уряд вирішив перезапустити конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках. Умови оновили — тепер партнер зі США матиме право викупу продукції та гарантію, що іншим учасникам не пропонуватимуть вигідніші умови. Це положення реалізує Американсько-Українську угоду про створення інвестиційного фонду відбудови.

"Наші природні ресурси повинні працювати на економіку України", — підкреслила Свириденко, додавши, що такі кроки допоможуть залучити іноземні інвестиції, забезпечити чесну конкуренцію та прискорити відновлення енергетичного сектору.

Партнерство України та США — фонд відбудови та контроль над ресурсами

У цьому контексті важливо згадати, що у ніч на 1 травня Україна та США підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин. Юлія Свириденко підписала цей документ разом із міністром фінансів США Скоттом Бессантом.

Фонд є спільною ініціативою з рівною участю сторін, а всі інвестиції спрямовуватимуться виключно в Україну — у видобуток корисних копалин, нафту, газ, а також в інфраструктурні та переробні проєкти. При цьому контроль над надрами та ресурсами залишатиметься за Україною, як і право визначати умови їх використання.

Серед ключових положень угоди — гарантії рівноправного партнерства без права вирішального голосу, відсутність боргових зобов’язань для України та збереження у державній власності стратегічних компаній, зокрема "Укрнафти" та "Енергоатома".

Документ передбачає захист державного контролю над ресурсами, наповнення фонду за рахунок доходів від нових ліцензій на розробку родовищ, залучення інвестицій і технологій за підтримки американського агентства DFC та податкові пільги для внесків до фонду як в Україні, так і у США.

Нагадаємо, що підприємці, чиї виробничі потужності постраждали від ворожих обстрілів, зможуть отримати гранти. За словами прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, ці кошти можна буде спрямувати на придбання обладнання, необхідного для відновлення роботи.

Раніше ми також інформували, що Нафтогаз України та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали найбільший в історії країни контракт на 500 млн євро для закупівлі газу. Як підкреслила Юлія Свириденко, унікальність угоди полягає в тому, що кредит надано під гарантії Європейського Союзу.



