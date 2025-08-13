Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ЄБРР надасть Україні безпрецедентний кредит на газ

ЄБРР надасть Україні безпрецедентний кредит на газ

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 12:43
Нафтогаз отримає 500 млн євро від ЄБРР без держгарантій
Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко. Фото: допис Свириденко у Telegram

Нафтогаз та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали найбільшу в історії України угоду на суму 500 млн євро для закупівлі газу. Особливість угоди — кредит надано під гарантії Європейського Союзу, без участі державних гарантій України. Це дозволить зміцнити енергетичну безпеку країни напередодні зими.

Про це повідомляє премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Реклама
Читайте також:
ЄБРР надасть Україні безпрецедентний кредит на газ - фото 1
Допис Свириденко у Telegram. Фото: скриншот

Рекордний кредит на енергетичну безпеку

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про підписання унікальної угоди між Нафтогазом і ЄБРР.

"Нафтогаз та ЄБРР підписали рекордну для України угоду — 500 млн євро на закупівлю газу. Це найбільший проєкт банку в нашій країні", — наголосила вона.

Вона підкреслила, що ключова особливість цієї угоди — вперше кредит надається під гарантію Європейського Союзу, а не держави Україна. Такий підхід, за її словами, дозволяє зменшити фінансове навантаження на бюджет і водночас гарантувати своєчасну підготовку до опалювального сезону.

"Це дасть змогу забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими", — зазначила Свириденко.

Нагадаємо, що Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що головним завданням України зараз є досягнення повної самодостатності у всіх сферах, і насамперед у військовій.

Раніше ми також інформували, що Юлія Свириденко повідомила: молоді українці до 35 років активно користуються іпотечними програмами — нині їхня частка становить близько 42% від усіх позичальників.

Нафтогаз ЄБРР Європа Юлія Свириденко міністр
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації