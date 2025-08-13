Нафтогаз отримає 500 млн євро від ЄБРР без держгарантій

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко. Фото: допис Свириденко у Telegram

Нафтогаз та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали найбільшу в історії України угоду на суму 500 млн євро для закупівлі газу. Особливість угоди — кредит надано під гарантії Європейського Союзу, без участі державних гарантій України. Це дозволить зміцнити енергетичну безпеку країни напередодні зими.

Про це повідомляє премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Допис Свириденко у Telegram. Фото: скриншот

Рекордний кредит на енергетичну безпеку

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про підписання унікальної угоди між Нафтогазом і ЄБРР.

"Нафтогаз та ЄБРР підписали рекордну для України угоду — 500 млн євро на закупівлю газу. Це найбільший проєкт банку в нашій країні", — наголосила вона.

Вона підкреслила, що ключова особливість цієї угоди — вперше кредит надається під гарантію Європейського Союзу, а не держави Україна. Такий підхід, за її словами, дозволяє зменшити фінансове навантаження на бюджет і водночас гарантувати своєчасну підготовку до опалювального сезону.

"Це дасть змогу забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими", — зазначила Свириденко.

