ЕБРР предоставит Украине беспрецедентный кредит на газ

ЕБРР предоставит Украине беспрецедентный кредит на газ

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 12:43
Нафтогаз получит 500 млн евро от ЕБРР без госгарантий
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: сообщение Свириденко в Telegram

Нафтогаз и Европейский банк реконструкции и развития подписали крупнейшее в истории Украины соглашение на сумму 500 млн евро для закупки газа. Особенность соглашения — кредит предоставлен под гарантии Европейского Союза, без участия государственных гарантий Украины. Это позволит укрепить энергетическую безопасность страны накануне зимы.

Об этом сообщает Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Рекордный кредит на энергетическую безопасность

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о подписании уникального соглашения между Нафтогазом и ЕБРР.

"Нафтогаз и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение — 500 млн евро на закупку газа. Это самый большой проект банка в нашей стране", — подчеркнула она.

Она подчеркнула, что ключевая особенность этого соглашения — впервые кредит предоставляется под гарантию Европейского Союза, а не государства Украина. Такой подход, по ее словам, позволяет уменьшить финансовую нагрузку на бюджет и одновременно гарантировать своевременную подготовку к отопительному сезону.

"Это позволит обеспечить украинские дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы", — отметила Свириденко.

Напомним, что премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что главной задачей Украины сейчас является достижение полной самодостаточности во всех сферах, и прежде всего в военной.

Ранее мы также информировали, что Юлия Свириденко сообщила: молодые украинцы до 35 лет активно пользуются ипотечными программами — сейчас их доля составляет около 42% от всех заемщиков.

Нафтогаз ЕБРР Европа Юлия Свириденко министр
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
