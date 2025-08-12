Відео
Головна Новини дня Свириденко назвала кількість молоді, яка бере іпотеку на житло

Свириденко назвала кількість молоді, яка бере іпотеку на житло

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 18:31
Іпотека на житло для молоді — Свириденко назвала кількість
Юлія Свириденко. Фото: кадр з відео

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко заявив, що молодь до 35 років активно отримує іпотеку на житло. За її словами, наразі йдеться про 42%.

Про це Юлія Свириденко розповіла на форумі "Молодь тут" у вівторок, 12 серпня.

Читайте також:

Іпотеки на житло

"Житло є одним з найбільш затребуваним запитом від молоді. В нас є програма "єОселя" — іпотечна програма. Я подивилась статистику: 42% іпотечного кредитування — це молодь 35 років", — зазначила Свириденко.

За її словами, вона б дуже хотіла, аби ще більше молодих людей скористалися цією можливістю та правом на власне житло. Крім того, важливо повертати молодь до України, тому запустили новий проєкт.

"Одне із завдань — стимулювати, аби українці поверталися, тому що нам потрібні всі. Нам потрібні їхні знання, навички, ми повинні бути обʼєднані, оскільки без обʼєднаної нації буде дуже складно відновлюватися", — додала Свириденко.

Нагадаємо, уряд запустив нову ініціативу для залучення лікарів і медперсоналу у сільські райони. Програма передбачає безкоштовне надання службового житла медичним працівникам.

Раніше депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва розповіла, що у прифронтових містах України немає компенсацій за зруйноване житло.

іпотека українці Україна житло Юлія Свириденко молодь
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
