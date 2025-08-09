Чи ремонтує держава житло на окупованих територіях

Зруйновані будинки на Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

У прифронтових містах компенсацій за зруйноване житло немає. Люди змушені ремонтувати свої домівки власними силами.

Про це в ефірі День.LIVE розповіла депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва.

Реклама

Читайте також:

У яких прифронтових містах надається компенсація

"Що стосується таких міст як Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, то там допомога не дається. Ці міста росіяни руйнують майже вщент і часто люди, які там залишаються жити, вони мають своїми силами якось відновлювати своє пошкоджене житло", — каже вона.

Натомість у Запоріжжі діє кілька пакетів допомоги, залежно від того, чи є майно у власності та чи належить людина до пільгової категорії.

Сисоєва пояснила, що якщо житло зруйноване повністю, то допомогу можна оформити через "єВідновлення". При часткових пошкодженнях одразу надають будматеріали, комунальники забивають вікна дошками чи закривають дах плівкою. Також власники знищеного житла отримують по 10 тис. гривень щомісяця на оренду до відновлення або отримання сертифіката на житло.

Нагадаємо, росіяни за добу завдали 585 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 21 повідомлення про руйнування.

Також РФ атакувала Чугуїв — пошкоджено будинок та є постраждалі.