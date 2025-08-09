Відео
Головна Новини дня РФ за добу 585 разів вдарила по Запоріжжю — які наслідки

РФ за добу 585 разів вдарила по Запоріжжю — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 08:17
Атака на Запоріжжя — що відомо про наслідки атаки
Рятувальники ліквідовують наслідки. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти впродовж доби завдали 585 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків, квартир та майна підприємств.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Читайте також:

Атака на Запоріжжя —  подробиці

Зокрема, росіяни здійснили сім авіаційних ударів по Гуляйполю, Оріхову, Новоданилівці, Білогір’ю, Малинівці. 

Близько 415 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новотавричеське, Юрківку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.

атака на Запоріжжя
Наслідки російської атаки на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Також Росія обстрілювала населені пункти з РСЗВ. Зокрема, зафіксовано дев’ять ударів по Кам’янському, Щербаках, Новоданилівці, Малинівці та Чарівному.

Крім того, 154 артилерійських удари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.

Мирні мешканці не постраждали.

Нагадаємо, у ніч проти 9 серпня росіяни також атакували Харківщину дронами. 

Також ми писали, що зранку у Дніпрі на тлі ракетної атаки РФ прогримів вибух

Запорізька область обстріли окупанти війна руйнування
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
