Атака на Запорожье — что известно о последствиях атаки

Российские оккупанты в течение суток нанесли 585 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 21 сообщение о разрушении домов, квартир и имущества предприятий.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В частности, россияне совершили семь авиационных ударов по Гуляйполю, Орехову, Новоданиловке, Белогорью, Малиновке.

Около 415 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Новотаврическое, Юрковку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне.

Также Россия обстреливала населенные пункты из РСЗО. В частности, зафиксировано девять ударов по Каменскому, Щербакам, Новоданиловке, Малиновке и Чаривному.

Кроме того, 154 артиллерийских удара нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного.

Мирные жители не пострадали.

Напомним, в ночь на 9 августа россияне также атаковали Харьковскую область дронами.

Также мы писали, что утром в Днепре на фоне ракетной атаки РФ прогремел взрыв.