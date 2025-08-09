Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ за сутки 585 раз ударила по Запорожью — какие последствия

РФ за сутки 585 раз ударила по Запорожью — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 08:17
Атака на Запорожье — что известно о последствиях атаки
Спасатели ликвидируют последствия. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в течение суток нанесли 585 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 21 сообщение о разрушении домов, квартир и имущества предприятий.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Реклама
Читайте также:

Атака на Запорожье — подробности

В частности, россияне совершили семь авиационных ударов по Гуляйполю, Орехову, Новоданиловке, Белогорью, Малиновке.

Около 415 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Новотаврическое, Юрковку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне.

атака на Запоріжжя
Последствия российской атаки на Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

Также Россия обстреливала населенные пункты из РСЗО. В частности, зафиксировано девять ударов по Каменскому, Щербакам, Новоданиловке, Малиновке и Чаривному.

Кроме того, 154 артиллерийских удара нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного.

Мирные жители не пострадали.

Напомним, в ночь на 9 августа россияне также атаковали Харьковскую область дронами.

Также мы писали, что утром в Днепре на фоне ракетной атаки РФ прогремел взрыв.

Запорожская область обстрелы оккупанты війна разрушения
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации