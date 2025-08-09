Видео
Главная Новости дня Восстановление жилья в прифронтовых районах — кто компенсирует

Восстановление жилья в прифронтовых районах — кто компенсирует

Дата публикации 9 августа 2025 08:38
Ремонтирует ли государство жилье на оккупированных территориях
Разрушенные дома в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

В прифронтовых городах компенсаций за разрушенное жилье нет. Люди вынуждены ремонтировать свои дома собственными силами.

Об этом в эфире День.LIVE рассказала депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева.

Читайте также:

В каких прифронтовых городах предоставляется компенсация

"Что касается таких городов как Орехов, Гуляйполе, Степногорск, то там помощь не дается. Эти города россияне разрушают почти до основания и часто люди, которые там остаются жить, они должны своими силами как-то восстанавливать свое поврежденное жилье", — говорит она.

Зато в Запорожье действует несколько пакетов помощи, в зависимости от того, есть ли имущество в собственности и принадлежит ли человек к льготной категории.

Сысоева объяснила, что если жилье разрушено полностью, то помощь можно оформить через "еВідновлення". При частичных повреждениях сразу предоставляют стройматериалы, коммунальщики забивают окна досками или закрывают крышу пленкой. Также владельцы уничтоженного жилья получают по 10 тыс. гривен ежемесячно на аренду до восстановления или получения сертификата на жилье.

Напомним, россияне за сутки нанесли 585 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 21 сообщение о разрушениях.

Также РФ атаковала Чугуев — поврежден дом и есть пострадавшие.

Иванна Чайка
