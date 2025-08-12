Видео
Свириденко назвала количество молодежи, берущей ипотеку на жилье

Свириденко назвала количество молодежи, берущей ипотеку на жилье

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 18:31
Ипотека на жилье для молодежи — Свириденко назвала количество
Юлия Свириденко. Фото: кадр из видео

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что молодежь до 35 лет активно получает ипотеку на жилье. По ее словам, сейчас речь идет о 42%.

Об этом Юлия Свириденко рассказала на форуме "Молодь тут" во вторник, 12 августа.

Читайте также:

Ипотеки на жилье

"Жилье является одним из самых востребованных запросов от молодежи. У нас есть программа "єОселя" — ипотечная программа. Я посмотрела статистику: 42% ипотечного кредитования — это молодежь 35 лет", — отметила Свириденко.

По ее словам, она бы очень хотела, чтобы еще больше молодых людей воспользовались этой возможностью и правом на собственное жилье. Кроме того, важно возвращать молодежь в Украину, поэтому запустили новый проект.

"Одна из задач — стимулировать, чтобы украинцы возвращались, потому что нам нужны все. Нам нужны их знания, навыки, мы должны быть объединены, поскольку без объединенной нации будет очень сложно восстанавливаться", — добавила Свириденко.

Напомним, правительство запустило новую инициативу для привлечения врачей и медперсонала в сельские районы. Программа предусматривает бесплатное предоставление служебного жилья медицинским работникам.

Ранее депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева рассказала, что в прифронтовых городах Украины нет компенсаций за разрушенное жилье.

