Украина проверит недропользователей и перезапустит конкурсы на углеводороды

В Украине готовятся к масштабной проверке всех компаний, которые получили лицензии на стратегически важные месторождения. Тех, кто не ведет добычу, ждет лишение разрешений и возвращение объектов на аукцион для новых инвесторов.

Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко в Telegram в четверг, 14 августа.

Аудит недропользователей и новые инвестиционные правила

Министерство экономики и Госгеонедра проведут комплексный аудит всех недропользователей, которые имеют разрешения на стратегически важных месторождениях.

"Планируем проверить, кто реально работает, а кто держит лицензии без добычи. Такие объекты или должны давать результат, или вернутся на аукцион для добросовестных инвесторов", — отметила Свириденко.

Отдельно правительство решило перезапустить конкурсы на распределение углеводородов на Межигорском и Свичанском участках. Условия обновили — теперь партнер из США будет иметь право выкупа продукции и гарантию, что другим участникам не будут предлагать более выгодные условия. Это положение реализует Американско-Украинское соглашение о создании инвестиционного фонда восстановления.

"Наши природные ресурсы должны работать на экономику Украины", — подчеркнула Свириденко, добавив, что такие шаги помогут привлечь иностранные инвестиции, обеспечить честную конкуренцию и ускорить восстановление энергетического сектора.

Партнерство Украины и США — фонд восстановления и контроль над ресурсами

В этом контексте важно вспомнить, что в ночь на 1 мая Украина и США подписали стратегическое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления и партнерстве в сфере критических полезных ископаемых. Юлия Свириденко подписала этот документ вместе с министром финансов США Скоттом Бессантом.

Фонд является совместной инициативой с равным участием сторон, а все инвестиции будут направляться исключительно в Украину — в добычу полезных ископаемых, нефть, газ, а также в инфраструктурные и перерабатывающие проекты. При этом контроль над недрами и ресурсами будет оставаться за Украиной, как и право определять условия их использования.

Среди ключевых положений соглашения — гарантии равноправного партнерства без права решающего голоса, отсутствие долговых обязательств для Украины и сохранение в государственной собственности стратегических компаний, в частности "Укрнафты" и "Энергоатома".

Документ предусматривает защиту государственного контроля над ресурсами, наполнение фонда за счет доходов от новых лицензий на разработку месторождений, привлечение инвестиций и технологий при поддержке американского агентства DFC и налоговые льготы для взносов в фонд как в Украине, так и в США.

