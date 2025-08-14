Видео
Главная Новости дня Соглашение с США — Украина начинает масштабные проверки недр

Соглашение с США — Украина начинает масштабные проверки недр

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 14:24
Украина проверит недропользователей и перезапустит конкурсы на углеводороды
Юлия Свириденко. Фото: сообщение Юлии Свириденко в Telegram.

В Украине готовятся к масштабной проверке всех компаний, которые получили лицензии на стратегически важные месторождения. Тех, кто не ведет добычу, ждет лишение разрешений и возвращение объектов на аукцион для новых инвесторов.

Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко в Telegram в четверг, 14 августа.

Читайте также:

Аудит недропользователей и новые инвестиционные правила

Министерство экономики и Госгеонедра проведут комплексный аудит всех недропользователей, которые имеют разрешения на стратегически важных месторождениях.

"Планируем проверить, кто реально работает, а кто держит лицензии без добычи. Такие объекты или должны давать результат, или вернутся на аукцион для добросовестных инвесторов", — отметила Свириденко.

Отдельно правительство решило перезапустить конкурсы на распределение углеводородов на Межигорском и Свичанском участках. Условия обновили — теперь партнер из США будет иметь право выкупа продукции и гарантию, что другим участникам не будут предлагать более выгодные условия. Это положение реализует Американско-Украинское соглашение о создании инвестиционного фонда восстановления.

"Наши природные ресурсы должны работать на экономику Украины", — подчеркнула Свириденко, добавив, что такие шаги помогут привлечь иностранные инвестиции, обеспечить честную конкуренцию и ускорить восстановление энергетического сектора.

Партнерство Украины и США — фонд восстановления и контроль над ресурсами

В этом контексте важно вспомнить, что в ночь на 1 мая Украина и США подписали стратегическое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления и партнерстве в сфере критических полезных ископаемых. Юлия Свириденко подписала этот документ вместе с министром финансов США Скоттом Бессантом.

Фонд является совместной инициативой с равным участием сторон, а все инвестиции будут направляться исключительно в Украину — в добычу полезных ископаемых, нефть, газ, а также в инфраструктурные и перерабатывающие проекты. При этом контроль над недрами и ресурсами будет оставаться за Украиной, как и право определять условия их использования.

Среди ключевых положений соглашения — гарантии равноправного партнерства без права решающего голоса, отсутствие долговых обязательств для Украины и сохранение в государственной собственности стратегических компаний, в частности "Укрнафты" и "Энергоатома".

Документ предусматривает защиту государственного контроля над ресурсами, наполнение фонда за счет доходов от новых лицензий на разработку месторождений, привлечение инвестиций и технологий при поддержке американского агентства DFC и налоговые льготы для взносов в фонд как в Украине, так и в США.

Напомним, что предприниматели, чьи производственные мощности пострадали от вражеских обстрелов, смогут получить гранты. По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, эти средства можно будет направить на приобретение оборудования, необходимого для восстановления работы.

Ранее мы также информировали, что Нафтогаз Украины и Европейский банк реконструкции и развития подписали крупнейший в истории страны контракт на 500 млн евро для закупки газа. Как подчеркнула Юлия Свириденко, уникальность сделки заключается в том, что кредит предоставлен под гарантии Европейского Союза.
 

США аудит недра Юлия Свириденко конкурс
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
