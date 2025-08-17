Свириденко підсумувала перший місяць роботи на посаді премʼєр-міністра України

Свириденко прозвітувала про роботу Кабміну за місяць — що зробили
Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко розповіла про свій перший місяць на посаді. Вона прозвітувала, що за цей період вже вдалося зробити Кабінету Міністрів.
Про це Юлія Свириденко повідомила в Telegram у неділю, 17 серпня.
Робота уряду за місяць
Свириденко розповіла, що Кабмін запровадив мораторій на перевірки бізнесу правоохоронцями. Крім того, розпочалося повне перезавантаження Бюро економічної розвідки, митниці та Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Вдалося розширити програму медичних оглядів для звільнених українських захисників. Тепер вони одразу отримують лікування, а також допомогу з документами.
Кабінет Міністрів ухвалив пакет підтримки прифронтових регіонів України. Свириденко зазначила, що програма охопить 238 громад у десяти областях. Йдеться про 6,6 мільйона громадян.
Крім того, уряд запровадив субсидії для аграріїв. Розширили й гранти на сади та теплиці у прифронтових регіонах.
Серед іншого Кабмін:
- забезпечив безоплатне харчування у школах для 1-11 класів на прифронтових територіях;
- виділив кошти на укриття в дитячих садочках, школах та закладах культури;
- продовжив роботу з міжнародними партнерами — наприкінці серпня до України прибуде місія МВФ;
- продовжив активну співпрацю з Євросоюзом, який надав понад 3 мільярди євро, а також урядовці готуються до рішень за ініціативою ERA;
- запустив цифрові сервіси — від Дія.Картки до грантів для бізнесу, що постраждав від російських обстрілів.
Нагадаємо, Свириденко анонсувала масштабну перевірку всіх компаній, які отримали ліцензії на стратегічно важливі родовища.
Раніше премʼєр детально розповіла про гранти від Мінекономіки для підприємців, виробництво яких постраждало від обстрілів.
