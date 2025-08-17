Свириденко підсумувала перший місяць роботи на посаді премʼєр-міністра України

Юлія Свириденко разом з колегами. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко розповіла про свій перший місяць на посаді. Вона прозвітувала, що за цей період вже вдалося зробити Кабінету Міністрів.

Про це Юлія Свириденко повідомила в Telegram у неділю, 17 серпня.

Робота уряду за місяць

Свириденко розповіла, що Кабмін запровадив мораторій на перевірки бізнесу правоохоронцями. Крім того, розпочалося повне перезавантаження Бюро економічної розвідки, митниці та Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Вдалося розширити програму медичних оглядів для звільнених українських захисників. Тепер вони одразу отримують лікування, а також допомогу з документами.

Кабінет Міністрів ухвалив пакет підтримки прифронтових регіонів України. Свириденко зазначила, що програма охопить 238 громад у десяти областях. Йдеться про 6,6 мільйона громадян.

Крім того, уряд запровадив субсидії для аграріїв. Розширили й гранти на сади та теплиці у прифронтових регіонах.

Серед іншого Кабмін:

забезпечив безоплатне харчування у школах для 1-11 класів на прифронтових територіях;

виділив кошти на укриття в дитячих садочках, школах та закладах культури;

продовжив роботу з міжнародними партнерами — наприкінці серпня до України прибуде місія МВФ;

продовжив активну співпрацю з Євросоюзом, який надав понад 3 мільярди євро, а також урядовці готуються до рішень за ініціативою ERA;

запустив цифрові сервіси — від Дія.Картки до грантів для бізнесу, що постраждав від російських обстрілів.

Допис Свириденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, Свириденко анонсувала масштабну перевірку всіх компаній, які отримали ліцензії на стратегічно важливі родовища.

Раніше премʼєр детально розповіла про гранти від Мінекономіки для підприємців, виробництво яких постраждало від обстрілів.