Заседание правительства 1 сентября — Кабмин принял два важных решения

Премьер-министр Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

В понедельник, 1 сентября, состоялось заседание правительства, которое было посвящено вопросам образования, социальных услуг и поддержки прифронтовых регионов. Кабинет министров принял два важных решения.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Заседание правительства 1 сентября

Свириденко рассказала, что сегодня во время заседания правительства было принято решение о выделении 34 млн грн на водоснабжение для Николаевской области.

"Чтобы гарантировать стабильный доступ к воде в засушливый период, Правительство перераспределило 34 млн грн в рамках государственной программы на нужды Николаевщины. Каскад водохранилищ в бассейне реки Березань обеспечивает питьевой водой более 9,2 тыс. жителей из 15 громад и орошение почти 10 тыс. гектаров сельхозземель", — сказала премьер.

Заседание правительства 1 сентября. Фото: t.me/svyrydenkoy

Кроме того, Кабмин решил, что для многодетных семей будет скидка на питание детей в детсадах. Правительство рекомендует местным властям продлить льготу на питание детей в размере 50%.

Напомним, ранее Юлия Свириденко сообщила, сколько украинских детей учатся дистанционно. Однако в этом году на очный формат обучения перешло на 103 тысячи больше детей, чем в прошлом году.

Также мы писали, что Кабмин ввел новые правила для массовых мероприятий во время войны. Теперь все должно обязательно согласовываться с военным командованием.