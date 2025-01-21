Нардепка Юлія Свириденко звернулася до партнерів України із заявою — подробиці

Народна депутатка України Юлія Свириденко у Давосі. Фото: скриншот

У Давосі триває Всесвітній економічний форум. Народна депутатка Юлія Свириденко під час виступу на Ukraine House Davos пояснила партнерам України, як російські атаки впливають на світовий порядок та чому важливо підтримати країну усіма можливими засобами для протистояння Росії.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Кожна російська атака по Україні впливає на глобальний порядок

Юлія Свириденко зауважила, що світ вперше з часів Другої світової війни опинився у дестабілізаційній ситуації. І кожна дія Росії проти України несе загрози для стабільності існування світового порядку

"За принципом ефекту метелика те, що Росія розпочала в Україні, впливає не лише на мир в нашій країні, але й на мир у вашій країні. Простий приклад: безпрецедентне зростання світових цін на пшеницю на початку широкомасштабного вторгнення. Але ми також маємо свіжий приклад з минулого року, який висвітлював Bloomberg, коли Росія атакує українські підземні газові сховища та це впливає на ціни в Європі. Кожен удар Росії спрямований проти України, це удар по глобальній економіці, і якщо ми хочемо, щоб глобальна економіка була стабільною, ми повинні зупинити Росію", — висловилась нардепка.

Чиновниця процитувала парамедикиню Ірину Цибух, яка загинула влітку 2024 року. Юлія Свириденко заявила партнерам, що варто згуртуватися для підтримки України.

"Ірина (Цибух. — Ред.) залишила по собі посмертний лист, і в цьому листі є дуже сильна для мене несамовита відданість свободі, яку я коли-небудь читала: "Свобода — це найвища цінність, але щоб мати силу бути вільним, ми повинні бути хоробрими". Для мене — це не просто посилання для українців. Це посилання для глобального суспільства, і дозволити нам бути сміливими означає бути справжніми", — заявила Свириденко.

Нардепка закликала партнерів ще більше надавати Україні необхідну зброю, інвестувати в країну та зміцнювати економіку.

Нагадаємо, стало відомо, що Володимир Зеленський вже прибув на форум у Давосі. Тим часом президент Польщі Анджей Дуда вже виступив на форумі із заявою про війну в Україні.

Раніше народна депутатка Єлизавета Ясько пояснювала в ефірі Ранок.LIVE, чому участь України на форумі в Давосі має велике значення.