Нардеп Юлия Свириденко обратилась к партнерам Украины с заявлением — подробности

Народный депутат Украины Юлия Свириденко в Давосе. Фото: скриншот

В Давосе продолжается Всемирный экономический форум. Народный депутат Юлия Свириденко во время выступления на Ukraine House Davos объяснила партнерам Украины, как российские атаки влияют на мировой порядок и почему важно поддержать страну всеми возможными средствами для противостояния России.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Юлия Свириденко отметила, что мир впервые со времен Второй мировой войны оказался в дестабилизирующей ситуации. И каждое действие России против Украины несет угрозы для стабильности существования мирового порядка

"По принципу эффекта бабочки то, что Россия начала в Украине, влияет не только на мир в нашей стране, но и на мир в вашей стране. Простой пример: беспрецедентный рост мировых цен на пшеницу в начале широкомасштабного вторжения. Но мы также имеем свежий пример из прошлого года, который освещал Bloomberg, когда Россия атакует украинские подземные газовые хранилища, и это влияет на цены в Европе. Каждый удар России направлен против Украины, это удар по глобальной экономике, и если мы хотим, чтобы глобальная экономика была стабильной, мы должны остановить Россию", — высказалась нардеп.

Чиновница процитировала парамедика Ирину Цыбух, которая погибла летом 2024 года. Юлия Свириденко заявила партнерам, что стоит сплотиться для поддержки Украины.

"Ирина (Цыбух. — Ред.) оставила после себя посмертное письмо, и в этом письме есть очень сильная для меня неистовая преданность свободе, которую я когда-либо читала: "Свобода — это высшая ценность, но чтобы иметь силу быть свободным, мы должны быть храбрыми". Для меня — это не просто посыл для украинцев. Это посыл для глобального общества, и позволить нам быть смелыми означает быть настоящими", — заявила Свириденко.

Нардеп призвала партнеров еще больше предоставлять Украине необходимое оружие, инвестировать в страну и укреплять экономику.

Напомним, стало известно, что Владимир Зеленский уже прибыл на форум в Давосе. Тем временем президент Польши Анджей Дуда уже выступил на форуме с заявлением о войне в Украине.

Ранее народный депутат Елизавета Ясько объясняла в эфире Ранок.LIVE почему участие Украины на форуме в Давосе имеет большое значение.