Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Свириденко объяснила в Давосе, как атаки РФ дестабилизируют мир arrow

Свириденко объяснила в Давосе, как атаки РФ дестабилизируют мир

21 января 2025 14:47
Анастасия Постоенко - Редактор
Нардеп Юлия Свириденко обратилась к партнерам Украины с заявлением — подробности
Народный депутат Украины Юлия Свириденко в Давосе. Фото: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

В Давосе продолжается Всемирный экономический форум. Народный депутат Юлия Свириденко во время выступления на Ukraine House Davos объяснила партнерам Украины, как российские атаки влияют на мировой порядок и почему важно поддержать страну всеми возможными средствами для противостояния России.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Каждая российская атака по Украине влияет на глобальный порядок

Юлия Свириденко отметила, что мир впервые со времен Второй мировой войны оказался в дестабилизирующей ситуации. И каждое действие России против Украины несет угрозы для стабильности существования мирового порядка

"По принципу эффекта бабочки то, что Россия начала в Украине, влияет не только на мир в нашей стране, но и на мир в вашей стране. Простой пример: беспрецедентный рост мировых цен на пшеницу в начале широкомасштабного вторжения. Но мы также имеем свежий пример из прошлого года, который освещал Bloomberg, когда Россия атакует украинские подземные газовые хранилища, и это влияет на цены в Европе. Каждый удар России направлен против Украины, это удар по глобальной экономике, и если мы хотим, чтобы глобальная экономика была стабильной, мы должны остановить Россию", — высказалась нардеп.

Чиновница процитировала парамедика Ирину Цыбух, которая погибла летом 2024 года. Юлия Свириденко заявила партнерам, что стоит сплотиться для поддержки Украины.

"Ирина (Цыбух. — Ред.) оставила после себя посмертное письмо, и в этом письме есть очень сильная для меня неистовая преданность свободе, которую я когда-либо читала: "Свобода — это высшая ценность, но чтобы иметь силу быть свободным, мы должны быть храбрыми". Для меня — это не просто посыл для украинцев. Это посыл для глобального общества, и позволить нам быть смелыми означает быть настоящими", — заявила Свириденко.

Нардеп призвала партнеров еще больше предоставлять Украине необходимое оружие, инвестировать в страну и укреплять экономику.

Напомним, стало известно, что Владимир Зеленский уже прибыл на форум в Давосе. Тем временем президент Польши Анджей Дуда уже выступил на форуме с заявлением о войне в Украине.

Ранее народный депутат Елизавета Ясько объясняла в эфире Ранок.LIVE почему участие Украины на форуме в Давосе имеет большое значение.

обстрелы Давос народные депутаты война в Украине Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:05 Попытался вывезти уклониста — как суд наказал водителя грузовика

21 января 2025

23:59 Сын легендарного Саленко рассказал о своем дебюте за Динамо в ЛЕ

23:59 В Латвии джипы пьяных водителей передают для парамедиков ВСУ

Срочная новость

23:45 Повреждения домов и пожары — последствия атаки БпЛА на Николаев

23:35 В Украину придут дожди со снегом — где завтра ждать осадков

23:33 Пихаленок считает, что гол Ваната был ключевым в игре Лиги Европы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:07 Поврежденные дома и пострадавшие — последствия обстрела Сумщины

23:01 В Киеве открыли фотовыставку по инициативе Ризатдиновой

22:59 Имеет ли родня право узнать результаты рассмотрения отсрочки

22:48 ТЦК отказал мужчине в отсрочке, но суд решил по-другому

00:05 Попытался вывезти уклониста — как суд наказал водителя грузовика

21 января 2025

23:59 Сын легендарного Саленко рассказал о своем дебюте за Динамо в ЛЕ

23:59 В Латвии джипы пьяных водителей передают для парамедиков ВСУ

Срочная новость

23:45 Повреждения домов и пожары — последствия атаки БпЛА на Николаев

23:35 В Украину придут дожди со снегом — где завтра ждать осадков

23:33 Пихаленок считает, что гол Ваната был ключевым в игре Лиги Европы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:07 Поврежденные дома и пострадавшие — последствия обстрела Сумщины

23:01 В Киеве открыли фотовыставку по инициативе Ризатдиновой

22:59 Имеет ли родня право узнать результаты рассмотрения отсрочки

22:48 ТЦК отказал мужчине в отсрочке, но суд решил по-другому

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

Text

17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

Text

09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать