Нардеп Юлия Свириденко обратилась к партнерам Украины с заявлением — подробности

Свириденко объяснила в Давосе, как атаки РФ дестабилизируют мир
В Давосе продолжается Всемирный экономический форум. Народный депутат Юлия Свириденко во время выступления на Ukraine House Davos объяснила партнерам Украины, как российские атаки влияют на мировой порядок и почему важно поддержать страну всеми возможными средствами для противостояния России.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Каждая российская атака по Украине влияет на глобальный порядок
Юлия Свириденко отметила, что мир впервые со времен Второй мировой войны оказался в дестабилизирующей ситуации. И каждое действие России против Украины несет угрозы для стабильности существования мирового порядка
"По принципу эффекта бабочки то, что Россия начала в Украине, влияет не только на мир в нашей стране, но и на мир в вашей стране. Простой пример: беспрецедентный рост мировых цен на пшеницу в начале широкомасштабного вторжения. Но мы также имеем свежий пример из прошлого года, который освещал Bloomberg, когда Россия атакует украинские подземные газовые хранилища, и это влияет на цены в Европе. Каждый удар России направлен против Украины, это удар по глобальной экономике, и если мы хотим, чтобы глобальная экономика была стабильной, мы должны остановить Россию", — высказалась нардеп.
Чиновница процитировала парамедика Ирину Цыбух, которая погибла летом 2024 года. Юлия Свириденко заявила партнерам, что стоит сплотиться для поддержки Украины.
"Ирина (Цыбух. — Ред.) оставила после себя посмертное письмо, и в этом письме есть очень сильная для меня неистовая преданность свободе, которую я когда-либо читала: "Свобода — это высшая ценность, но чтобы иметь силу быть свободным, мы должны быть храбрыми". Для меня — это не просто посыл для украинцев. Это посыл для глобального общества, и позволить нам быть смелыми означает быть настоящими", — заявила Свириденко.
Нардеп призвала партнеров еще больше предоставлять Украине необходимое оружие, инвестировать в страну и укреплять экономику.
Напомним, стало известно, что Владимир Зеленский уже прибыл на форум в Давосе. Тем временем президент Польши Анджей Дуда уже выступил на форуме с заявлением о войне в Украине.
Ранее народный депутат Елизавета Ясько объясняла в эфире Ранок.LIVE почему участие Украины на форуме в Давосе имеет большое значение.
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