Україна
Головна Новини дня Свириденко невдовзі погодить кандидатури міністрів, — Зеленський

Свириденко невдовзі погодить кандидатури міністрів, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 18:37
Оновлено: 18:43
Свириденко невдовзі погодить кандидатів на посади міністрів юстиції та енергетики — Зеленський зробив заяву
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що прем'єр-міністерка Юлія Свириденко найближчим часом узгодить із народними депутатами від "Слуги народу" кандидатури на посади міністрів енергетики та юстиції.

Глава держави також зазначив, що українці вже почали отримувати перші виплати в межах програми зимової підтримки. Крім того, за його словами, уряд готує рішення для покращення ситуації в енергосистемі. Зокрема, йдеться про завершення процедур, необхідних для будівництва нових генеруючих потужностей, а також збільшення резерву обладнання.

Новина доповнюється... 

Володимир Зеленський Юлія Свириденко
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
