Свириденко невдовзі погодить кандидатів на посади міністрів юстиції та енергетики — Зеленський зробив заяву

Свириденко невдовзі погодить кандидатури міністрів, — Зеленський
Дата публікації: 24 листопада 2025 18:37
Оновлено: 18:43
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що прем'єр-міністерка Юлія Свириденко найближчим часом узгодить із народними депутатами від "Слуги народу" кандидатури на посади міністрів енергетики та юстиції.
Глава держави також зазначив, що українці вже почали отримувати перші виплати в межах програми зимової підтримки. Крім того, за його словами, уряд готує рішення для покращення ситуації в енергосистемі. Зокрема, йдеться про завершення процедур, необхідних для будівництва нових генеруючих потужностей, а також збільшення резерву обладнання.
Новина доповнюється...
