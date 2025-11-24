Свириденко невдовзі погодить кандидатів на посади міністрів юстиції та енергетики — Зеленський зробив заяву

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що прем'єр-міністерка Юлія Свириденко найближчим часом узгодить із народними депутатами від "Слуги народу" кандидатури на посади міністрів енергетики та юстиції.

Глава держави також зазначив, що українці вже почали отримувати перші виплати в межах програми зимової підтримки. Крім того, за його словами, уряд готує рішення для покращення ситуації в енергосистемі. Зокрема, йдеться про завершення процедур, необхідних для будівництва нових генеруючих потужностей, а також збільшення резерву обладнання.

