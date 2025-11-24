Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Видео

Свириденко вскоре согласует кандидатуры министров, — Зеленский

Свириденко вскоре согласует кандидатуры министров, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 18:37
обновлено: 18:56
Свириденко вскоре согласует кандидатов на должности министров юстиции и энергетики — Зеленский сделал заявление
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что премьер-министр Юлия Свириденко в ближайшее время согласует с народными депутатами от "Слуги народа" кандидатуры на должности министров энергетики и юстиции.

Глава государства также отметил, что украинцы уже начали получать первые выплаты в рамках программы зимней поддержки. Кроме того, по его словам, правительство готовит решения для улучшения ситуации в энергосистеме. В частности, речь идет о завершении процедур, необходимых для строительства новых генерирующих мощностей, а также увеличение резерва оборудования.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский Юлия Свириденко
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
