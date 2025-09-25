Уряд розвиває сервіси для ВПО та захищає прифронтові шляхи

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Український уряд зосередив увагу на захисті прифронтових територій, умовах для переселенців та підтримці бізнесу. Йдеться про Дніпропетровську та Донецьку області.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, пріоритетом є захист ключових логістичних шляхів, які забезпечують сполучення регіонів. Для цього планується встановлення антидронових сіток над основними дорожніми артеріями.

Окрема увага приділяється внутрішньо переміщеним особам. Уряд працює над покращенням умов у транзитних центрах, розширенням пакету послуг і можливостей для переселення. Так, у серпні транзитний центр у Павлограді переїхав у більше приміщення. Загалом у Дніпропетровській області функціонує вісім таких центрів.

Також Свириденко подякувала підприємцям регіону, які, всупереч складним умовам воєнного часу, продовжують працювати, створювати робочі місця та підтримувати економіку України.

"Важливо чути ваші проблеми і разом шукати ефективне рішення. Продовжуємо всі політики підтримки в рамках програми "Зроблено в Україні", — сказала Свириденко.

