Уряд розвиває сервіси для ВПО та захищає прифронтові шляхи

Свириденко назвала завдання для підтримки прифронтових територій
Український уряд зосередив увагу на захисті прифронтових територій, умовах для переселенців та підтримці бізнесу. Йдеться про Дніпропетровську та Донецьку області.
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Уряд розроблятиме систему захисту доріг на прифронтових територіях
За її словами, пріоритетом є захист ключових логістичних шляхів, які забезпечують сполучення регіонів. Для цього планується встановлення антидронових сіток над основними дорожніми артеріями.
Окрема увага приділяється внутрішньо переміщеним особам. Уряд працює над покращенням умов у транзитних центрах, розширенням пакету послуг і можливостей для переселення. Так, у серпні транзитний центр у Павлограді переїхав у більше приміщення. Загалом у Дніпропетровській області функціонує вісім таких центрів.
Також Свириденко подякувала підприємцям регіону, які, всупереч складним умовам воєнного часу, продовжують працювати, створювати робочі місця та підтримувати економіку України.
"Важливо чути ваші проблеми і разом шукати ефективне рішення. Продовжуємо всі політики підтримки в рамках програми "Зроблено в Україні", — сказала Свириденко.
Нагадаємо, для ВПО нещодавно розширили послуги для допомоги, Юлія Свириденко повідомляла деталі.
Також прем'єр-міністерка України пояснювала про те, як розподілять бюджет в Україні на 2026 рік та які напрямки посилено фінансуватимуть.
