Допомога для ВПО в Україні — уряд ухвалив низку рішень

Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко розповіла, що у Сумах провели виїзне засідання уряду, яке присвятили соціальним питанням. Основні рішення стосуються посилення підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Про це Юлія Свириденко повідомила у Telegram у середу, 17 вересня.

Рішення Кабміну щодо ВПО

Новою послугою для ВПО став медичний догляд. Після евакуації люди зможуть отримати додаткову медичну консультацію одразу в місці тимчасово проживання. Можливість допоможе стабілізувати стан здоровʼя людей, який покинули житло через війну. Крім того, у випадку потреби протягом 30 днів можна пройти лікування.

Постачальник послуг для ВПО з маломобільних груп забезпечує не лише ліжко-місце у тимчасовому житлі, а й допомагає у веденні побуту. Фінансування цієї послуги здійснюється спільно за рахунок державного бюджету та бюджетів територіальних громад, з яких були евакуйовані громадяни.

Засідання Кабміну. Фото: t.me/svyrydenkoy

Уряд виділив 1 мільярд гривень субвенцій, аби органи місцевого самоврядування побудували, відновили та переобладнали помешкання. Відомо, що воно має бути пристосоване і для маломобільних категорій населення. Для громад Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Чернігівської та Херсонської областей субвенція покриває 100 % витрат на будівництво чи ремонт. В інших областях до 60 % витрат, решта 40 % — за рахунок місцевих бюджетів та дозволених законом джерел.

Кабмін надасть додаткову одноразову виплату у розмірі 2 000 гривень до допомоги на проживання ВПО, які працювали протягом шестимісячного періоду.

ВПО, які отримують пільги або житлові субсидії та не отримали допомогу від міжнародних організацій, зокрема на прифронтових територіях, зможуть купити тверде паливо на зиму. Середня виплата становитиме 8 000 грн. Додаткову підтримку отримають близько 32 000 домогосподарств. Виплати ПФУ здійснить після завершення міжнародних виплат у листопаді–грудні.

Уряд ухвалив лікування для звільнених з російського увʼязнення цивільних громадян. Його можна буде проходити у супроводі однієї людини у санаторії;

Відтепер спортивний протез буде отримати легше, оскільки більше не потрібно бути членом спортивної організації або їхати на змагання. Ветерани зможуть його отримати без додаткових довідок для тренувань та особистої реабілітації;

З 1 жовтня буде розширено "Пакунок школяра". Витрачати одноразову допомогу можна і на книги.

Виїзне засідання уряду. Фото: t.me/svyrydenkoy

"Заслухали також доповідь про ключові виклики оборони Сумщини від начальника Сумської ОВА Олега Григорова. Винесемо ці питання на тематичне засідання Кабміну щодо посилення ППО та оборони прифронтових регіонів", — додала Свириденко.

Допис Свириденко. Фото: скриншот

