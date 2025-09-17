Відео
Кабмін ухвалив нові рішення щодо ВПО — Свириденко розкрила деталі

Кабмін ухвалив нові рішення щодо ВПО — Свириденко розкрила деталі

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 20:41
Допомога для ВПО в Україні — уряд ухвалив низку рішень
Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко розповіла, що у Сумах провели виїзне засідання уряду, яке присвятили соціальним питанням. Основні рішення стосуються посилення підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Про це Юлія Свириденко повідомила у Telegram у середу, 17 вересня.

Читайте також:

Рішення Кабміну щодо ВПО

  • Новою послугою для ВПО став медичний догляд. Після евакуації люди зможуть отримати додаткову медичну консультацію одразу в місці тимчасово проживання. Можливість допоможе стабілізувати стан здоровʼя людей, який покинули житло через війну. Крім того, у випадку потреби протягом 30 днів можна пройти лікування.
  • Постачальник послуг для ВПО з маломобільних груп забезпечує не лише ліжко-місце у тимчасовому житлі, а й допомагає у веденні побуту. Фінансування цієї послуги здійснюється спільно за рахунок державного бюджету та бюджетів територіальних громад, з яких були евакуйовані громадяни.
Засідання Кабміну у Сумах
Засідання Кабміну. Фото: t.me/svyrydenkoy
  • Уряд виділив 1 мільярд гривень субвенцій, аби органи місцевого самоврядування побудували, відновили та переобладнали помешкання. Відомо, що воно має бути пристосоване і для маломобільних категорій населення. Для громад Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Чернігівської та Херсонської областей субвенція покриває 100 % витрат на будівництво чи ремонт. В інших областях до 60 % витрат, решта 40 % — за рахунок місцевих бюджетів та дозволених законом джерел.
  • Кабмін надасть додаткову одноразову виплату у розмірі 2 000 гривень до допомоги на проживання ВПО, які працювали протягом шестимісячного періоду.
  • ВПО, які отримують пільги або житлові субсидії та не отримали допомогу від міжнародних організацій, зокрема на прифронтових територіях, зможуть купити тверде паливо на зиму. Середня виплата становитиме 8 000 грн. Додаткову підтримку отримають близько 32 000 домогосподарств. Виплати ПФУ здійснить після завершення міжнародних виплат у листопаді–грудні.
  • Уряд ухвалив лікування для звільнених з російського увʼязнення цивільних громадян. Його можна буде проходити у супроводі однієї людини у санаторії;
  • Відтепер спортивний протез буде отримати легше, оскільки більше не потрібно бути членом спортивної організації або їхати на змагання. Ветерани зможуть його отримати без додаткових довідок для тренувань та особистої реабілітації;
  • З 1 жовтня буде розширено "Пакунок школяра". Витрачати одноразову допомогу можна і на книги.
Засідання уряду
Виїзне засідання уряду. Фото: t.me/svyrydenkoy

"Заслухали також доповідь про ключові виклики оборони Сумщини від начальника Сумської ОВА Олега Григорова. Винесемо ці питання на тематичне засідання Кабміну щодо посилення ППО та оборони прифронтових регіонів", — додала Свириденко.

null
Допис Свириденко. Фото: скриншот
null
Допис Свириденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, жителі Кривого рогу можуть пройти реєстрацію на отримання грошової допомоги від УВКБ ООН.

Крім того, люди з прифронтових громад Сумської області можуть отримати фінансову допомогу від UNHCR Ukraine.

Кабінет міністрів війна українці Україна Юлія Свириденко ВПО
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
