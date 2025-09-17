Помощь для ВПЛ в Украине — правительство приняло ряд решений

Кабмин принял новые решения по ВПЛ — Свириденко раскрыла детали
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что в Сумах провели выездное заседание правительства, которое посвятили социальным вопросам. Основные решения касаются усиления поддержки внутренне перемещенных лиц.
Об этом Юлия Свириденко сообщила в Telegram в среду, 17 сентября.
Решение Кабмина по ВПЛ
- Новой услугой для ВПЛ стал медицинский уход. После эвакуации люди смогут получить дополнительную медицинскую консультацию сразу в месте временного проживания. Возможность поможет стабилизировать состояние здоровья людей, который покинули жилье из-за войны. Кроме того, в случае необходимости в течение 30 дней можно пройти лечение.
- Поставщик услуг для ВПЛ из маломобильных групп обеспечивает не только койко-место во временном жилье, но и помогает в ведении быта. Финансирование этой услуги осуществляется совместно за счет государственного бюджета и бюджетов территориальных громад, из которых были эвакуированы граждане.
- Правительство выделило 1 миллиард гривен субвенций, чтобы органы местного самоуправления построили, восстановили и переоборудовали помещения. Известно, что оно должно быть приспособлено и для маломобильных категорий населения. Для громад Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Херсонской областей субвенция покрывает 100 % расходов на строительство или ремонт. В других областях до 60 % расходов, остальные 40 %— за счет местных бюджетов и разрешенных законом источников.
- Кабмин предоставит дополнительную единовременную выплату в размере 2 000 гривен к помощи на проживание ВПЛ, которые работали в течение шестимесячного периода.
- ВПЛ, которые получают льготы или жилищные субсидии и не получили помощь от международных организаций, в частности на прифронтовых территориях, смогут купить твердое топливо на зиму. Средняя выплата составит 8 000 грн. Дополнительную поддержку получат около 32 000 домохозяйств. Выплаты ПФУ осуществит после завершения международных выплат в ноябре-декабре.
- Лечение для освобожденных из российского заключения гражданских граждан. Его можно будет проходить в сопровождении одного человека в санатории;
- Отныне спортивный протез будет получить легче, поскольку больше не нужно быть членом спортивной организации или ехать на соревнования. Ветераны смогут его получить без дополнительных справок для тренировок и личной реабилитации;
- С 1 октября будет расширен "Пакет школьника". Тратить единовременное пособие можно и на книги.
"Заслушали также доклад о ключевых вызовах обороны Сумщины от начальника Сумской ОВА Олега Григорова. Вынесем эти вопросы на тематическое заседание Кабмина по усилению ПВО и обороны прифронтовых регионов", — добавила Свириденко.
Напомним, жители Кривого рога могут пройти регистрацию на получение денежной помощи от УВКБ ООН.
Кроме того, люди из прифронтовых громад Сумской области могут получить финансовую помощь от UNHCR Ukraine.
