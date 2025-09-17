Видео
Главная Новости дня Кабмин принял новые решения по ВПЛ — Свириденко раскрыла детали

Кабмин принял новые решения по ВПЛ — Свириденко раскрыла детали

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 20:41
Помощь для ВПЛ в Украине — правительство приняло ряд решений
Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что в Сумах провели выездное заседание правительства, которое посвятили социальным вопросам. Основные решения касаются усиления поддержки внутренне перемещенных лиц.

Об этом Юлия Свириденко сообщила в Telegram в среду, 17 сентября.

Читайте также:

Решение Кабмина по ВПЛ

  • Новой услугой для ВПЛ стал медицинский уход. После эвакуации люди смогут получить дополнительную медицинскую консультацию сразу в месте временного проживания. Возможность поможет стабилизировать состояние здоровья людей, который покинули жилье из-за войны. Кроме того, в случае необходимости в течение 30 дней можно пройти лечение.
  • Поставщик услуг для ВПЛ из маломобильных групп обеспечивает не только койко-место во временном жилье, но и помогает в ведении быта. Финансирование этой услуги осуществляется совместно за счет государственного бюджета и бюджетов территориальных громад, из которых были эвакуированы граждане.
Засідання Кабміну у Сумах
Заседание Кабмина. Фото: t.me/svyrydenkoy
  • Правительство выделило 1 миллиард гривен субвенций, чтобы органы местного самоуправления построили, восстановили и переоборудовали помещения. Известно, что оно должно быть приспособлено и для маломобильных категорий населения. Для громад Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Херсонской областей субвенция покрывает 100 % расходов на строительство или ремонт. В других областях до 60 % расходов, остальные 40 %— за счет местных бюджетов и разрешенных законом источников.
  • Кабмин предоставит дополнительную единовременную выплату в размере 2 000 гривен к помощи на проживание ВПЛ, которые работали в течение шестимесячного периода.
  • ВПЛ, которые получают льготы или жилищные субсидии и не получили помощь от международных организаций, в частности на прифронтовых территориях, смогут купить твердое топливо на зиму. Средняя выплата составит 8 000 грн. Дополнительную поддержку получат около 32 000 домохозяйств. Выплаты ПФУ осуществит после завершения международных выплат в ноябре-декабре.
  • Лечение для освобожденных из российского заключения гражданских граждан. Его можно будет проходить в сопровождении одного человека в санатории;
  • Отныне спортивный протез будет получить легче, поскольку больше не нужно быть членом спортивной организации или ехать на соревнования. Ветераны смогут его получить без дополнительных справок для тренировок и личной реабилитации;
  • С 1 октября будет расширен "Пакет школьника". Тратить единовременное пособие можно и на книги.
Засідання уряду
Выездное заседание правительства. Фото: t.me/svyrydenkoy

"Заслушали также доклад о ключевых вызовах обороны Сумщины от начальника Сумской ОВА Олега Григорова. Вынесем эти вопросы на тематическое заседание Кабмина по усилению ПВО и обороны прифронтовых регионов", — добавила Свириденко.

null
Пост Свириденко. Фото: скриншот
null
Пост Свириденко. Фото: скриншот

Напомним, жители Кривого рога могут пройти регистрацию на получение денежной помощи от УВКБ ООН.

Кроме того, люди из прифронтовых громад Сумской области могут получить финансовую помощь от UNHCR Ukraine.

