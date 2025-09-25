Видео
Зеленский встретился с делегацией Конгресса — что известно
Свириденко назвала задачи для поддержки прифронтовых территорий

Дата публикации 25 сентября 2025 14:40
Правительство развивает сервисы для ВПЛ и защищает прифронтовые дороги
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Украинское правительство сосредоточило внимание на защите прифронтовых территорий, условиях для переселенцев и поддержке бизнеса. Речь идет о Днепропетровской и Донецкой областях.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Читайте также:

Правительство будет разрабатывать систему защиты дорог на прифронтовых территориях

По ее словам, приоритетом является защита ключевых логистических путей, которые обеспечивают сообщение регионов. Для этого планируется установка антидронових сеток над основными дорожными артериями.

Отдельное внимание уделяется внутренне перемещенным лицам. Правительство работает над улучшением условий в транзитных центрах, расширением пакета услуг и возможностей для переселения. Так, в августе транзитный центр в Павлограде переехал в большее помещение. Всего в Днепропетровской области функционирует восемь таких центров.

Также Свириденко поблагодарила предпринимателей региона, которые, вопреки сложным условиям военного времени, продолжают работать, создавать рабочие места и поддерживать экономику Украины.

"Важно слышать ваши проблемы и вместе искать эффективное решение. Продолжаем все политики поддержки в рамках программы "Сделано в Украине", — сказала Свириденко.

Напомним, для ВПО недавно расширили услуги для помощи, Юлия Свириденко сообщала детали.

Также премьер-министр Украины объясняла о том, как распределят бюджет в Украине на 2026 год и какие направления усиленно будут финансировать.

Донецкая область Днепропетровская область Юлия Свириденко ВПЛ фронт
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
