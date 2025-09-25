Правительство развивает сервисы для ВПЛ и защищает прифронтовые дороги

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Украинское правительство сосредоточило внимание на защите прифронтовых территорий, условиях для переселенцев и поддержке бизнеса. Речь идет о Днепропетровской и Донецкой областях.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, приоритетом является защита ключевых логистических путей, которые обеспечивают сообщение регионов. Для этого планируется установка антидронових сеток над основными дорожными артериями.

Отдельное внимание уделяется внутренне перемещенным лицам. Правительство работает над улучшением условий в транзитных центрах, расширением пакета услуг и возможностей для переселения. Так, в августе транзитный центр в Павлограде переехал в большее помещение. Всего в Днепропетровской области функционирует восемь таких центров.

Также Свириденко поблагодарила предпринимателей региона, которые, вопреки сложным условиям военного времени, продолжают работать, создавать рабочие места и поддерживать экономику Украины.

"Важно слышать ваши проблемы и вместе искать эффективное решение. Продолжаем все политики поддержки в рамках программы "Сделано в Украине", — сказала Свириденко.

