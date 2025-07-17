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Свириденко надіслала до ВРУ новий склад Кабміну

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 13:41
Оновлення уряду — відомий новий склад Кабінету міністрів
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: t.me/marybezuhla

Нова прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко надіслала до Верховної Ради подання про оновлений склад Кабінету міністрів. Український уряд очікує масштабних змін.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram 17 липня.

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Оновлений склад Кабінету міністрів

Свириденко подала до Верховної Ради документ, де запропонувала наступні зміни в уряді:

  • Михайло Федоров — перший віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації;
  • Олексій Кулеба — віцепрем'єр з Відновлення України;
  • Тарас Качка — віцепрем'єр з євроінтеграції;
  • Матвій Бідний — Міністр молоді та спорту;
  • Герман Галущенко — Міністр юстиції;
  • Світлана Гринчук — Міністр енергетики;
  • Наталія Калмикова — Міністр у справах ветеранів;
  • Оксен Лісовий — Міністр освіти та науки;
  • Віктор Ляшко — Міністр охорони здоров’я;
  • Сергій Марченко — Міністр фінансів;
  • Олексій Соболєв — Міністр економіки, довкілля, та сільського господарства;
  • Денис Улютін — Міністр соцполітики.
Оновлений склад Кабміну
Документ Юлії Свириденко до ВРУ. Фото: t.me/yzheleznyak
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Документ Юлії Свириденко до ВРУ. Фото: t.me/yzheleznyak

Нагадаємо, 17 липня Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром. "За" проголосували 262 народних депутати.

Незадовго Юлія Свириденко озвучила ключові завдання уряду на найближчі пів року. У пріоритеті — зміцнення обороноздатності, розвиток власного виробництва зброї та ефективне використання державних фінансів.

Кабінет міністрів Верховна Рада Юлія Свириденко кадрові зміни уряд
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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