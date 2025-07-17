Оновлення уряду — відомий новий склад Кабінету міністрів

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: t.me/marybezuhla

Нова прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко надіслала до Верховної Ради подання про оновлений склад Кабінету міністрів. Український уряд очікує масштабних змін.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram 17 липня.

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Оновлений склад Кабінету міністрів

Свириденко подала до Верховної Ради документ, де запропонувала наступні зміни в уряді:

Михайло Федоров — перший віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації;

Олексій Кулеба — віцепрем'єр з Відновлення України;

Тарас Качка — віцепрем'єр з євроінтеграції;

Матвій Бідний — Міністр молоді та спорту;

Герман Галущенко — Міністр юстиції;

Світлана Гринчук — Міністр енергетики;

Наталія Калмикова — Міністр у справах ветеранів;

Оксен Лісовий — Міністр освіти та науки;

Віктор Ляшко — Міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко — Міністр фінансів;

Олексій Соболєв — Міністр економіки, довкілля, та сільського господарства;

Денис Улютін — Міністр соцполітики.

Документ Юлії Свириденко до ВРУ. Фото: t.me/yzheleznyak

Документ Юлії Свириденко до ВРУ. Фото: t.me/yzheleznyak

Нагадаємо, 17 липня Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром. "За" проголосували 262 народних депутати.

Незадовго Юлія Свириденко озвучила ключові завдання уряду на найближчі пів року. У пріоритеті — зміцнення обороноздатності, розвиток власного виробництва зброї та ефективне використання державних фінансів.