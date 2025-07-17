Оновлення уряду — відомий новий склад Кабінету міністрів

Свириденко надіслала до ВРУ новий склад Кабміну
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Дата публікації: 17 липня 2025 13:41
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: t.me/marybezuhla
Нова прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко надіслала до Верховної Ради подання про оновлений склад Кабінету міністрів. Український уряд очікує масштабних змін.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram 17 липня.
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Оновлений склад Кабінету міністрів
Свириденко подала до Верховної Ради документ, де запропонувала наступні зміни в уряді:
- Михайло Федоров — перший віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації;
- Олексій Кулеба — віцепрем'єр з Відновлення України;
- Тарас Качка — віцепрем'єр з євроінтеграції;
- Матвій Бідний — Міністр молоді та спорту;
- Герман Галущенко — Міністр юстиції;
- Світлана Гринчук — Міністр енергетики;
- Наталія Калмикова — Міністр у справах ветеранів;
- Оксен Лісовий — Міністр освіти та науки;
- Віктор Ляшко — Міністр охорони здоров’я;
- Сергій Марченко — Міністр фінансів;
- Олексій Соболєв — Міністр економіки, довкілля, та сільського господарства;
- Денис Улютін — Міністр соцполітики.
Нагадаємо, 17 липня Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром. "За" проголосували 262 народних депутати.
Незадовго Юлія Свириденко озвучила ключові завдання уряду на найближчі пів року. У пріоритеті — зміцнення обороноздатності, розвиток власного виробництва зброї та ефективне використання державних фінансів.
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