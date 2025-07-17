Обновление правительства — известен новый состав Кабмина

Свириденко направила во ВРУ новый состав Кабмина
Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко направила в Верховную Раду представление об обновленном составе Кабинета министров. Украинское правительство ждут масштабные изменения.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram 17 июля.
Обновленный состав Кабинета министров
Свириденко подала в Верховную Раду документ, где предложила следующие изменения в правительстве:
- Михаил Федоров — первый вице-премьер и министр цифровой трансформации;
- Алексей Кулеба — вице-премьер по восстановлению Украины;
- Тарас Качка — вице-премьер по евроинтеграции;
- Матвей Бедный — Министр молодежи и спорта;
- Герман Галущенко — Министр юстиции;
- Светлана Гринчук — Министр энергетики;
- Наталья Калмыкова — Министр по делам ветеранов;
- Оксен Лисовой — Министр образования и науки;
- Виктор Ляшко — Министр здравоохранения;
- Сергей Марченко — Министр финансов;
- Алексей Соболев — Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- Денис Улютин — Министр соцполитики.
Напомним, 17 июля Рада назначила Свириденко новым премьер-министром. "За" проголосовали 262 народных депутата.
Незадолго Юлия Свириденко озвучила ключевые задачи правительства на ближайшие полгода. В приоритете — укрепление обороноспособности, развитие собственного производства оружия и эффективное использование государственных финансов.
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