Обновление правительства — известен новый состав Кабмина

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: t.me/marybezuhla

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко направила в Верховную Раду представление об обновленном составе Кабинета министров. Украинское правительство ждут масштабные изменения.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram 17 июля.

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Обновленный состав Кабинета министров

Свириденко подала в Верховную Раду документ, где предложила следующие изменения в правительстве:

Михаил Федоров — первый вице-премьер и министр цифровой трансформации;

Алексей Кулеба — вице-премьер по восстановлению Украины;

Тарас Качка — вице-премьер по евроинтеграции;

Матвей Бедный — Министр молодежи и спорта;

Герман Галущенко — Министр юстиции;

Светлана Гринчук — Министр энергетики;

Наталья Калмыкова — Министр по делам ветеранов;

Оксен Лисовой — Министр образования и науки;

Виктор Ляшко — Министр здравоохранения;

Сергей Марченко — Министр финансов;

Алексей Соболев — Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

Денис Улютин — Министр соцполитики.

Документ Юлии Свириденко в ВРУ. Фото: t.me/yzheleznyak

Документ Юлии Свириденко к ВРУ. Фото: t.me/yzheleznyak

Напомним, 17 июля Рада назначила Свириденко новым премьер-министром. "За" проголосовали 262 народных депутата.

Незадолго Юлия Свириденко озвучила ключевые задачи правительства на ближайшие полгода. В приоритете — укрепление обороноспособности, развитие собственного производства оружия и эффективное использование государственных финансов.