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Главная Новости дня Свириденко направила во ВРУ новый состав Кабмина

Свириденко направила во ВРУ новый состав Кабмина

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 13:41
Обновление правительства — известен новый состав Кабмина
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: t.me/marybezuhla

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко направила в Верховную Раду представление об обновленном составе Кабинета министров. Украинское правительство ждут масштабные изменения.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram 17 июля.

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Обновленный состав Кабинета министров

Свириденко подала в Верховную Раду документ, где предложила следующие изменения в правительстве:

  • Михаил Федоров — первый вице-премьер и министр цифровой трансформации;
  • Алексей Кулеба — вице-премьер по восстановлению Украины;
  • Тарас Качка — вице-премьер по евроинтеграции;
  • Матвей Бедный — Министр молодежи и спорта;
  • Герман Галущенко — Министр юстиции;
  • Светлана Гринчук — Министр энергетики;
  • Наталья Калмыкова — Министр по делам ветеранов;
  • Оксен Лисовой — Министр образования и науки;
  • Виктор Ляшко — Министр здравоохранения;
  • Сергей Марченко — Министр финансов;
  • Алексей Соболев — Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
  • Денис Улютин — Министр соцполитики.
Оновлений склад Кабміну
Документ Юлии Свириденко в ВРУ. Фото: t.me/yzheleznyak
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Документ Юлии Свириденко к ВРУ. Фото: t.me/yzheleznyak

Напомним, 17 июля Рада назначила Свириденко новым премьер-министром. "За" проголосовали 262 народных депутата.

Незадолго Юлия Свириденко озвучила ключевые задачи правительства на ближайшие полгода. В приоритете — укрепление обороноспособности, развитие собственного производства оружия и эффективное использование государственных финансов.

Кабинет министров Верховная Рада Юлия Свириденко кадровые изменения правительство
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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