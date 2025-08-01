В Україні сформують комісію для відбору голови митниці

Юлія Свириденко. Фото: Telegram Юлії Свириденко

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела нараду з Міністром фінансів Сергієм Марченком. За підсумками вона доручила підготувати рішення про створення конкурсної комісії для відбору нового керівника Державної митної служби.

Про це Свириденко написала у Telegram у п'ятницю, 1 серпня.

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"Важливо провести цей відбір прозоро та професійно", — наголосила Свириденко.

Вона підкреслила, що митниця повинна перетворитися на сучасну сервісну установу, яка діє за стандартами Європейського Союзу і доброчесно наповнює державний бюджет.

Очікується, що питання формування конкурсної комісії буде винесене на розгляд уже на найближчому засіданні Кабінету Міністрів.

Раніше стало відомо, кого Володимир Зеленський призначив на посади нових послів України.

А до цього Рада проголосувала за призначення нового уряду.