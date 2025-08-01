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Головна Новини дня Свириденко доручила сформувати комісію для відбору голови митниці

Свириденко доручила сформувати комісію для відбору голови митниці

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 18:12
В Україні сформують комісію для відбору голови митниці
Юлія Свириденко. Фото: Telegram Юлії Свириденко

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела нараду з Міністром фінансів Сергієм Марченком. За підсумками вона доручила підготувати рішення про створення конкурсної комісії для відбору нового керівника Державної митної служби.

Про це Свириденко написала у Telegram у п'ятницю, 1 серпня.

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Пост Свириденко. Фото: скриншот

В Україні сформують комісію для відбору голови митниці

"Важливо провести цей відбір прозоро та професійно", — наголосила Свириденко.

Вона підкреслила, що митниця повинна перетворитися на сучасну сервісну установу, яка діє за стандартами Європейського Союзу і доброчесно наповнює державний бюджет.

Очікується, що питання формування конкурсної комісії буде винесене на розгляд уже на найближчому засіданні Кабінету Міністрів.

Раніше стало відомо, кого Володимир Зеленський призначив на посади нових послів України.

А до цього Рада проголосувала за призначення нового уряду.

Мінфін Україна Юлія Свириденко кадрові зміни митниця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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