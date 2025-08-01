В Украине сформируют комиссию для отбора главы таможни

Юлия Свириденко. Фото: Telegram Юлии Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела совещание с Министром финансов Сергеем Марченко. По итогам она поручила подготовить решение о создании конкурсной комиссии для отбора нового руководителя Государственной таможенной службы.

Об этом Свириденко написала в Telegram в пятницу, 1 августа.

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"Важно провести этот отбор прозрачно и профессионально", — подчеркнула Свириденко.

Она подчеркнула, что таможня должна превратиться в современное сервисное учреждение, которое действует по стандартам Европейского Союза и добропорядочно наполняет государственный бюджет.

Ожидается, что вопрос формирования конкурсной комиссии будет вынесен на рассмотрение уже на ближайшем заседании Кабинета Министров.

Ранее стало известно, кого Владимир Зеленский назначил на должности новых послов Украины.

А до этого Рада проголосовала за назначение нового правительства.