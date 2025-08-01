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Главная Новости дня Свириденко поручила создать комиссию для отбора главы таможни

Свириденко поручила создать комиссию для отбора главы таможни

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 18:12
В Украине сформируют комиссию для отбора главы таможни
Юлия Свириденко. Фото: Telegram Юлии Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела совещание с Министром финансов Сергеем Марченко. По итогам она поручила подготовить решение о создании конкурсной комиссии для отбора нового руководителя Государственной таможенной службы.

Об этом Свириденко написала в Telegram в пятницу, 1 августа.

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Пост Свириденко. Фото: скриншот

В Украине сформируют комиссию для отбора главы таможни

"Важно провести этот отбор прозрачно и профессионально", — подчеркнула Свириденко.

Она подчеркнула, что таможня должна превратиться в современное сервисное учреждение, которое действует по стандартам Европейского Союза и добропорядочно наполняет государственный бюджет.

Ожидается, что вопрос формирования конкурсной комиссии будет вынесен на рассмотрение уже на ближайшем заседании Кабинета Министров.

Ранее стало известно, кого Владимир Зеленский назначил на должности новых послов Украины.

А до этого Рада проголосовала за назначение нового правительства.

Минфин Украина Юлия Свириденко кадровые изменения таможня
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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