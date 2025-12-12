Відео
Свириденко анонсувала новий етап співпраці з представниками США

Свириденко анонсувала новий етап співпраці з представниками США

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 19:26
Свириденко анонсувала новий етап співпраці з представниками США
Юлія Свириденко. Фото: Telegram Юлії Свириденко

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що українська сторона продовжує тісну співпрацю з американськими партнерами та керівництвом міжнародних фінансових інституцій. Це проходить у межах економічного напряму процесу забезпечення сталого й справедливого миру для України.

Про це вона повідомила у Telegram у п'ятницю, 12 грудня.

Економічна співпраця із США

За її словами, сьогодні відбулася зустріч із представниками Президента США Джаредом Кушнером і Стівеном Віткоффом, керівником Світового банку Ажаєм Бангою та генеральним директором BlackRock Ларрі Фінком.

У результаті перемовин сторони створили спільну робочу групу, першочерговим завданням, якої стане розробка плану дій у максимально стислі строки.

Свириденко підкреслила, що українська команда готова працювати з тією ж інтенсивністю, яку демонструють американські партнери. Вона також наголосила, що економічні плани мають високі шанси на реалізацію за умови впровадження ironclad гарантій безпеки, про які заявили представники США під час зустрічі.

Раніше ексміністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде спрогнозувала, коли Україна може стати повноцінним членом ЄС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про нове рішення Нідерландів в межах програми PURL. Кошти від допомоги спрямують на закупівлю американської зброї, зокрема систем ППО та винищувачів F-16.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
