Свириденко анонсувала новий етап співпраці з представниками США

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що українська сторона продовжує тісну співпрацю з американськими партнерами та керівництвом міжнародних фінансових інституцій. Це проходить у межах економічного напряму процесу забезпечення сталого й справедливого миру для України.

Про це вона повідомила у Telegram у п'ятницю, 12 грудня.

Економічна співпраця із США

За її словами, сьогодні відбулася зустріч із представниками Президента США Джаредом Кушнером і Стівеном Віткоффом, керівником Світового банку Ажаєм Бангою та генеральним директором BlackRock Ларрі Фінком.

У результаті перемовин сторони створили спільну робочу групу, першочерговим завданням, якої стане розробка плану дій у максимально стислі строки.

Свириденко підкреслила, що українська команда готова працювати з тією ж інтенсивністю, яку демонструють американські партнери. Вона також наголосила, що економічні плани мають високі шанси на реалізацію за умови впровадження ironclad гарантій безпеки, про які заявили представники США під час зустрічі.

