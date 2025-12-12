Свириденко анонсировала новый этап сотрудничества с представителями США

Юлия Свириденко. Фото: Telegram Юлии Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что украинская сторона продолжает тесное сотрудничество с американскими партнерами и руководством международных финансовых институтов. Это проходит в рамках экономического направления процесса обеспечения устойчивого и справедливого мира для Украины.

Об этом она сообщила в Telegram в пятницу, 12 декабря.

Экономическое сотрудничество с США

По ее словам, сегодня состоялась встреча с представителями Президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Виткоффом, руководителем Всемирного банка Ажаем Бангой и генеральным директором BlackRock Ларри Финком.

В результате переговоров стороны создали совместную рабочую группу, первоочередной задачей, которой станет разработка плана действий в максимально сжатые сроки.

Свириденко подчеркнула, что украинская команда готова работать с той же интенсивностью, которую демонстрируют американские партнеры. Она также отметила, что экономические планы имеют высокие шансы на реализацию при условии внедрения ironclad гарантий безопасности, о которых заявили представители США во время встречи.

