Україна
Видео

Свириденко анонсировала этап сотрудничества с представителями США

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 19:26
Свириденко анонсировала новый этап сотрудничества с представителями США
Юлия Свириденко. Фото: Telegram Юлии Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что украинская сторона продолжает тесное сотрудничество с американскими партнерами и руководством международных финансовых институтов. Это проходит в рамках экономического направления процесса обеспечения устойчивого и справедливого мира для Украины.

Об этом она сообщила в Telegram в пятницу, 12 декабря.

Свириденко анонсувала новий етап співпраці з представниками США - фото 1
Пост Свириденко. Фото: скриншот

Экономическое сотрудничество с США

По ее словам, сегодня состоялась встреча с представителями Президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Виткоффом, руководителем Всемирного банка Ажаем Бангой и генеральным директором BlackRock Ларри Финком.

В результате переговоров стороны создали совместную рабочую группу, первоочередной задачей, которой станет разработка плана действий в максимально сжатые сроки.

Свириденко подчеркнула, что украинская команда готова работать с той же интенсивностью, которую демонстрируют американские партнеры. Она также отметила, что экономические планы имеют высокие шансы на реализацию при условии внедрения ironclad гарантий безопасности, о которых заявили представители США во время встречи.

Ранее экс-министр иностранных дел Швеции Анн Линде спрогнозировала, когда Украина может стать полноценным членом ЕС.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил о новом решении Нидерландов в рамках программы PURL. Средства от помощи направят на закупку американского оружия, в частности систем ПВО и истребителей F-16.

США финансовая помощь военная помощь Юлия Свириденко война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
