Свириденко анонсувала аудит держкомпаній на тлі корупційного скандалу

На тлі розслідування корупційного скандалу навколо Енергоатому прем'єр-міністрека Юлія Свириденко анонсувала "комплексне рішення". Масштабний аудит чекає на всі державні компанії, зокрема в енергетичному секторі.

Про це очільниця уряду заявила в своєму зверненні у четвер, 13 листопада.

Свириденко висловилася про рішення уряду для боротьби з корупцією

За словами Свириденко, Кабінет Міністрів підтримав подання на звільнення двох міністрів і запровадив санкції проти осіб, фігурантів матеріалів антикорупційних розслідувань. Крім того, ухвалено рішення про повне оновлення керівництва Енергоатому та початок аудиту компанії.

"Під час повномасштабної війни, коли ворог щодня руйнує енергетику, а країна живе за графіками відключень, будь-яка корупція неприпустима", — наголосила Свириденко.

Прем'єр-міністерка повідомила, що нині готується ширший пакет рішень, який охопить усі державні компанії, зокрема в енергетичному секторі. Наглядові ради отримали завдання провести ретельну перевірку діяльності підприємств, особливо у частині закупівель.

"Ворог продовжує обстріли щоночі. Наш виклик незмінний — забезпечити світлом, газом і теплом кожну українську родину. Я на постійному зв'язку з регіонами. 24/7 тривають ремонтні роботи — на підстанціях Укренерго та на об’єктах генерації. Запускаємо додаткові резервні джерела живлення. Графіки погодинних відключень зберігаємо, але завдяки спільним зусиллям зменшуємо їхню тривалість. Дякую всім енергетикам за щоденну роботу в надважких умовах", — наголосила Свириденко.

Також уряд ухвалив рішення виділити 1 млрд гривень на ліквідацію наслідків російських обстрілів у найбільш постраждалих громадах. Фінансування отримають 93 громади у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

"Фінансування буде спрямоване на п'ять напрямів: будівництво й облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і створення запасу пального", — повідомила Свириденко.

Нагадаємо, як стало відомо, уряд вже звільнив керівництво Енергоатому — віцепрезидента члена правління компанії Якоба Хартмута та головного консультанта президента НАЕК Дмитра Басова.

А також віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка розповів про зміни антикорупційної системи в Україні.