Свириденко анонсировала аудит госкомпаний на фоне коррупционного скандала

На фоне расследования коррупционного скандала вокруг "Энергоатома" премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала "комплексное решение". Масштабный аудит ждет все государственные компании, в частности в энергетическом секторе.

Об этом глава правительства заявила в своем обращении в четверг, 13 ноября.

Свириденко высказалась о решении правительства для борьбы с коррупцией

По словам Свириденко, Кабинет Министров поддержал представление на увольнение двух министров и ввел санкции против лиц, фигурантов материалов антикоррупционных расследований. Кроме того, принято решение о полном обновлении руководства "Энергоатома" и начале аудита компании.

"Во время полномасштабной войны, когда враг ежедневно разрушает энергетику, а страна живет по графикам отключений, любая коррупция недопустима", — подчеркнула Свириденко.

Премьер-министр сообщила, что сейчас готовится широкий пакет решений, который охватит все государственные компании, в частности в энергетическом секторе. Наблюдательные советы получили задание провести тщательную проверку деятельности предприятий, особенно в части закупок.

"Враг продолжает обстрелы каждую ночь. Наш вызов неизменен - обеспечить светом, газом и теплом каждую украинскую семью. Я на постоянной связи с регионами. 24/7 продолжаются ремонтные работы — на подстанциях "Укрэнерго" и на объектах генерации. Запускаем дополнительные резервные источники питания. Графики почасовых отключений сохраняем, но благодаря совместным усилиям уменьшаем их продолжительность. Спасибо всем энергетикам за ежедневную работу в сверхтяжелых условиях", — подчеркнула Свириденко.

Также правительство приняло решение выделить 1 млрд гривен на ликвидацию последствий российских обстрелов в наиболее пострадавших общинах. Финансирование получат 93 общины в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

"Финансирование будет направлено на пять направлений: строительство и обустройство укрытий, дополнительная защита ключевого оборудования, аварийно-спасательные работы, ремонт инженерных сетей и создание запаса горючего", — сообщила Свириденко.

Напомним, как стало известно, правительство уже уволило руководство "Энергоатома" — вице-президента члена правления компании Якоба Хартмута и главного консультанта президента НАЭК Дмитрия Басова.

А также вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка рассказал об изменениях антикоррупционной системы в Украине.