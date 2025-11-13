Антикоррупционная система Украины работает на полную - Качка

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка. Фото: Facebook Тараса Качки

В 2025 году Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло 540 дел по коррупции. Это показывает эффективность работы правоохранительных органов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка во время мероприятия ReBuild Ukraine в четверг, 13 ноября.

Антикоррупционная система Украины работает на полную мощность

Качка добавил, что уже в этом году в Украине объявили 67 приговоров — то есть дел, которые завершились реальными наказаниями для коррупционеров. Еще 97 обвинительных актов направлено в суд.

"Это означает, что очищение украинской системы происходит очень быстрыми темпами, и я это высоко ценю. Каждая плохая новость — это также хорошая новость для меня, потому что она свидетельствует, что наши антикоррупционные институты работают", — отметил Качка.

По его словам, антикоррупционные органы не только реагируют на текущие случаи злоупотреблений высокого уровня, но и способны вызвать значительную негативную реакцию в правительстве, что подтверждает их независимость и эффективность.

Вице-премьер подчеркнул, что прозрачное и честное управление страной является неотъемлемой частью борьбы Украины с российской агрессией.

Напомним, что в октябре Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой начали расследование 61 нового уголовного дела. Кроме того, в суд было направлено более десяти обвинительных актов, касающихся различных случаев коррупционных правонарушений.

А до этого 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро провело обыски одновременно в четырех квартирах бизнесмена Тимура Миндича, потратив на эти следственные действия около 12 часов.